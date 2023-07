Es kreischt im Stundentakt: Seit einigen Wochen nervt die Schwarzwaldbahn viele Menschen entlang der Strecke mit ungewöhnlich lauten Fahrgeräuschen. Selbst in Wohngebieten, in denen die Züge bisher nicht zu hören waren, macht sich der Lärm jetzt klar bemerkbar.

Die Bahn hat bislang keinen Grund dafür ausmachen können, woher plötzlich diese Lautstärke kommt. Man stehe aber in Kontakt mit den Bürgermeistern der Gemeinden entlang der Strecke.

Beschwerden aus Geisingen

Der Geisinger Bürgermeister Martin Numberger hat in Eigeninitiative bereits ein Statement aus der 6400-Einwohner-Stadt an die Bahn weitergeleitet. „Auf uns kam niemand aktiv zu“, sagt er. „Als wir letzte Woche mitbekommen haben, dass da etwas läuft, haben wir den Kontakt aufgenommen.“ Er hoffe, dass sich in absehbarer Zeit etwas bewege.

Der Geisinger Bürgermeister Martin Numberger. | Bild: Thomas Schröter

Geisinger Bürger, die in der Nähe der Gleise wohnen, würden die Fahrgeräusche verstärkt wahrnehmen, weiß Numberger. Auch der Bürgermeister und seine Familie hören die Fahrgeräusche, obwohl sie von den Bahngleisen zwei Kilometer trennen.

Schwarzwald-Baar Nachgemessen: So laut ist die Schwarzwaldbahn wirklich Das könnte Sie auch interessieren

„Vorher haben wir nie etwas gehört“, schildert er. „Im ersten Moment dachten wir, der Wind weht einfach anders.“ Numberger beschreibt den Lärm als eine Art lautes Rollen, während das Geräusch in Villingen als eher kreischend empfunden wird.

Überhaupt scheint es deutliche Unterschiede entlang der Strecke zu geben: Durch und an der Gemeinde Brigachtal vorbei schlängelt sich die Schwarzwaldbahn über mehrere Kilometer.

Der Brigachtaler Hauptamtsleiter Martin Weißhaar. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Bisher habe sich wegen Bahn-Lärm niemand in Rathaus oder Bürgerbüro gemeldet, berichtet der Brigachtaler Hauptamtsleiter Martin Weißhaar auf Anfrage. „Vielleicht liegt es daran, dass wir keine Kurven haben?“, mutmaßt er.

Der St. Georgener Bürgermeister Michael Rieger. | Bild: Ganter, Patrick

In und um St. Georgen gibt es auf der Strecke der Schwarzwaldbahn einige Kurven. Und viele Beschwerden. Bürgermeister Michael Rieger ist seit Aufkommen des Lärms mit der Bahn im Austausch, sagt er. Beschwerden leite er selbstverständlich weiter. Vier Anlieger hätten sich direkt an ihn gewandt. „Allerdings hatten Anlieger anfangs auch eine Umfrage gestartet, die von deutlich mehr Bewohnern bestätigt wurde“, so Rieger.

Zwischen St. Georgen und Hausach passiert die Schwarzwaldbahn nicht nur viele Tunnel, sondern auch Kurven. In der Bergstadt gab es zuletzt einige Beschwerden wegen Lärm. | Bild: Roland Sprich

Infos, die er von der Bahn erhalten habe, habe er auch an die Betroffenen weitergegeben. Mit der Kommunikation mit der Bahn zeigt sich der Bürgermeister zufrieden.

Viele Messungen nötig

„Die Bahn kümmert sich. Nur ist es manchmal nicht so einfach, dem Problem auf die Spur zu kommen, vor allem dann nicht, wenn es, wie jetzt der Lärm, ganz plötzlich auftaucht. Da muss dann sehr viel untersucht und vermessen werden.“

Reparatur ist zeitaufwändig

Die Bahn sei jedenfalls dankbar über die Meldungen aus der Bergstadt gewesen. Nach Riegers Informationen werden an den Zügen derzeit die Radsätze getauscht – ein großer Aufwand. „Aber deshalb sind einige Züge schon leiser, andere immer noch laut.“