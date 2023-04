Auf der Schwarzwaldbahn zwischen St. Georgen und Villingen wird derzeit gebaut. Unter anderem werden beide Gleisstränge in Stand gesetzt, dazu werden elf Kilometer Schienen, 13.000 Tonnen Schotter und 9000 Schwellen erneuert.

Der Projektleiter erklärt, was genau auf dem elf Kilometer langen Streckenabschnitt passiert. Und wann die ersten Züge wieder rollen.

Hier ist zu sehen, wie die Spezialmaschine den Schotter unter den Gleisen heraushebt. Der Schotter wird gesiebt und nachgeschärft und kommt dann zum großen Teil wieder ins Gleisbett zurück. Nur 20 Prozent müssen ausgetauscht werden. | Bild: Niels Schauenburg, Deutsche Bahn

Dass auf der Schwarzwaldbahn Bauarbeiten stattfinden, ist unübersehbar. Ein mehrere hundert Meter langer, gelber Umbauzug steht seit Tagen auf den Gleisen zwischen Peterzell und St. Georgen und bewegt sich langsam vorwärts.

Maschine erledigt mehrere Arbeiten

Der Spezialzug misst in der Grundausstattung 200 Meter und ist je nach Anzahl der Material- und Silowaggons auf bis zu 700 Meter verlängerbar. Laut Projektleiter Niels Schauenburg von der Deutschen Bahn erledigt der Zug mehrere Arbeiten auf einmal. „Das ist eine Reinigungs- und Untergrundmaschine. Mit einer Räumkette wird zunächst der Schotter ausgebaut und die Schwellen werden angehoben.“

Der Schotter wird sozusagen in einem Arbeitsgang ausgebaut, recycelt, gereinigt, wieder eingebaut, verdichtet und stabilisiert, bevor darauf die neuen Schwellen und Gleise verlegt werden.

Der meiste Schotter wird wiederverwendet

Bei den Erneuerungsarbeiten achtet die Deutsche Bahn auf Nachhaltigkeit: „Wir verwenden 80 Prozent des Schotters wieder, der gesiebt und wieder scharfkantig gemacht wird. Nur 20 Prozent des Schottermaterials werden auf der Deponie entsorgt“, sagt Schauenburg.

Investitionen Insgesamt investiert die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben 30 Millionen Euro in diese weitere Modernisierung der Schwarzwaldbahn. Neben der Gleiserneuerung auf dem Abschnitt Villingen bis St. Georgen werden im Bereich Triberg zwischen den beiden Seelenwaldtunneln Hangsicherungsmaßnahmen gemacht. Neuerungen gibt es auch im Fahrplan: Ab dem 26. Mai und voraussichtlich bis 10. September fährt an den Wochenenden ein ICE als Direktverbindung von Hamburg nach Konstanz. Der Zug hält unter anderem in St. Georgen, in Villingen und in Donaueschingen.

Da der Umbauzug mehrere Arbeitsgänge auf einmal erledigt, ist das Arbeitstempo begrenzt. „Wenn nur der Schotter gereinigt und hinten wieder ins Gleis eingebracht wird, schaffen wir rund 200 Meter die Stunde. In diesem Fall, wenn noch der Unterbau gerichtet wird, sind es 30 Meter pro Stunde.“

Bevor die neuen Schwellen samt Gleisen auf das neue Gleisbett gelegt werden, wird der Schotter verfüllt. Das erledigt eine Spezialmaschine in einem Arbeitsgang. | Bild: Niels Schauenburg, Deutsche Bahn

Hört sich nicht besonders viel an. „Ist aber immer noch deutlich schneller als mit dem Bagger“, sagt der Projektleiter.

Steigung erweist sich als Herausforderung

Schauenburg bewertet die Maßnahme auf der Schwarzwaldbahnstrecke als überschaubar. „Die größte Herausforderung war es, den Zug, der über Offenburg kam, den Anstieg hier hochzubekommen.“

So lange dauern die Bauarbeiten Bis 11. Mai müssen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann sollen die Züge auf dem Abschnitt Villingen-St. Georgen wieder fahrplanmäßig unterwegs sein. Parallel zu den Gleiserneuerungsarbeiten werden auch mehrere Bahnübergänge erneuert. Zudem wird die Unterbrechung des Bahnverkehrs genutzt, um eine marode und seit mehr als sechs Jahren für den Verkehr gesperrte Brücke in Stockburg zu erneuern. „Allerdings kommt die Fahrbahndecke erst im Oktober, nachdem das Gleisbett noch einmal nachverdichtet wurde. Dann machen wir die Fahrbahndecke über den Bahnübergang und über die Brücke an einem Stück“, sagt Schauenburg.

Der Biber, der zwischen der Bundesstraße und den Bahngleisen bei Peterzell lebt, stört den Bahnverkehr übrigens nicht. Damit das durch die Biberdämme angestaute Wasser nicht zu nah an den Bahndamm kommt und diesen unterspülen könnte, wurden Drainage-Rohre in die Biberdämme eingearbeitet, um einen zu hohen Wasserstand zu verhindern.

Rücksicht auf den Biber

„Wir wollen den Biber nicht vertreiben“, sagt Schauenburg. Um sicherzustellen, dass der Biber nicht durch die Bauarbeiten und die Menschen, die derzeit in dem Gebiet unterwegs sind, gestört wird, gibt es sogar eine Umweltbaubegleitung. Zudem haben die Bauarbeiter die Anweisung, den Bereich des Bibers nicht zu betreten.