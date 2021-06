Pajunk zählt laut eigener Darstellung zu einem weltweit führenden Anbieter von Medizinprodukten. Die Brüder Horst und Heinrich Pajunk haben das Unternehmen im Jahr 1965 in Geisingen aufgebaut. Es produziert medizinische Produktsysteme für die Regionalanästhesie, Neurologie, Schmerztherapie, minimalinvasive Chirurgie und Biopsie. In dem neuen Werk in Alpharetta im US-Bundesstaat Georgia arbeiten die Mitarbeiter nach der Vergrößerung auf rund 4600 Quadratmetern.

Und das ist der Blick von oben auf Pajunk in den USA. | Bild: Jeffrey Moustache/Pajunk

Das neu errichtete Gebäude beherberge neue Büroräume, einen hochmodernen Reinraum für die Herstellung von kundenspezifischen Sets und ein knapp 3000 Quadratmeter großes Lager, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die vergrößerte Fläche sei darauf ausgelegt, mit den wachsenden Anforderungen und dem Wachstum im amerikanischen Markt Schritt zu halten und gleichzeitig einen erstklassigen Kundenservice bieten zu können. Pajunk USA, früher Norcross sei bekannt für die Herstellung innovativer Medizinprodukte für die Regionalanästhesie. Diese ermöglichten es einen chirurgischen Eingriff, ohne dass der Patient eine belastendere Vollnarkose benötige.

Über Pajunk Horst und Heinrich Pajunk, zwei Brüder aus Geisingen (Deutschland), legten 1965 mit ihrem Pioniergeist den Grundstein für das eigenständige Familienunternehmen Pajunk. Heute ist Pajunk laut eigener Darstellung einer der weltweit führenden Hersteller von medizinischen Produktsystemen für die Regionalanästhesie, Neurologie, Schmerztherapie, minimalinvasive Chirurgie und Biopsie. Mit dem Hauptsitz in Geisingen beschäftigt Pajunk weltweit mehr als 500 Mitarbeiter und hat weitere Standorte in Atlanta, Georgia, und Newcastle, England.

„Die Festigung unserer Präsenz in Alpharetta ist ein weiteres Zeichen für unser Engagement in dieser Region, indem wir hier in Georgia in die Zukunft investieren“, wird Simone Pajunk-Schelling, Geschäftsführerin der Pajunk GmbH Deutschland, in der Pressemitteilung zitiert. „Das neue Gebäude bietet uns einen Ort, an dem wir weiter wachsen können, während wir weiterhin klinisch erstklassige Produkte für den US-Markt liefern.“

Der nun größere Hauptsitz in den USA biete ein angenehmeres Umfeld für die Pajunk-Mitarbeiter: 97 Prozent der Kundenbestellungen werden noch am Tag des Eingangs versandt. „In den letzten fünf Jahren hat sich die Größe der US-Niederlassung mehr als verdreifacht, und wir bringen jährlich neue Produkte für die Regionalanästhesie auf den Markt“, so Marco Wohnig, Präsident von Pajunk USA. „Durch die Erweiterung unserer Infrastruktur und unserer Fähigkeiten können wir unsere Zusammenarbeit mit unseren Kunden verbessern, die Reinraumfertigung ausbauen und weiterhin Top-Talente für uns gewinnen.“

Das ist Alpharetta Die Stadt Alpharetta, die oft als Technologiestadt des Südens bezeichnet wird, zählt 67.000 Einwohner und wächst mit Einpendlern zeitweise auf 122.000 an. Von 700 Technologieunternehmen in der Region seien 52 aus der Medizintechnik und 20 aus dem Bereich Biotechnologie und Pharma, erklärt Pajunk.

„Dies ist eine großartige Zeit für Pajunk, da wir unsere Innovationen weiter ausbauen, nicht nur durch unser Produktangebot, sondern auch durch unsere nachhaltigen Baupraktiken, die die neuesten Umwelt- und Energieeinsparungsanforderungen berücksichtigen“, sagte Martin Hauger, Geschäftsführer der Pajunk GmbH Deutschland.