Nach vier Jahren Pandemie-bedingter Unterbrechung kann das Donauquellfest in diesem Jahr endlich zu seiner vierten Ausgabe aufschlagen. Die Veranstalter gaben nun genaue Details bekannt, worauf sich die Menschen im Juni freuen dürfen.

Residenzviertel zur Partymeile machen

Vom Ablauf her soll das am Wochenende des 17. und 18. Juni stattfindende Donauquellfest der Vorgängerausgabe von vor vier Jahren stark ähneln, wie Tourismusamtsleiter Andreas Halle bestätigt. Das Festgelände erstreckt sich über das Residenzviertel von der Stadtkirche St. Johann bis zur Schützenbrücke und möchte auf diversen Bühnen und in Loungebereichen für jung und alt einiges bieten.

Dafür schließen sich erneut Stadt, Fürstenberg Brauerei und Narrenzunft Frohsinn zusammen. „Fürstenberg Brauerei und die Stadt gehören zusammen und wenn die Narrenzunft auch noch dabei ist, macht es die Sache rund“, sagt Oberbürgermeister Erik Pauly.

Die Organisatoren hoffen, auf die hervorragende Resonanz der letzten Ausgaben aufbauen zu können und ein denkwürdiges Ereignis für die Region zu kreieren. „Die Feierlaune der Bürger haben wir schon an Fastnacht gesehen. Das war überragend“, zeigt sich Zunftmeister Alexander Dannecker erwartungsfroh.

Das Programm von Samstag bis Montag Samstag, 17. Juni 11:30 Uhr: Eröffnung Donauquellfest in der Lounge an der Donauquelle

12:00 Uhr: Fassanstich auf der Bühne am Brigachufer

11:30 – 24:00 Uhr: Cocktailbar an der Donaulounge

12:00 – 18:00 Uhr: Kinderprogramm auf dem Kirchplatz

12:00 – 21:00 Uhr: Ungarischer Donaumarkt entlang der Straße an der Stadtkirche

12:00 – 22:30 Uhr: Bühnenprogramm auf der Piazza bei der Stadtkirche

12:00 – 01:00 Uhr: Bühnenprogramm auf der Bühne am Brigachufer Sonntag, 18. Juni 11:00 – 21:00 Uhr: Cocktailbar in der Donaulounge

11:00 – 18:00 Uhr: Kinderprogramm auf dem Kirchplatz

11:00 – 17:00 Uhr: Tag der Bierkultur in der Fürstenberg Brauerei

11:00 – 19:00 Uhr: Ungarischer Donaumarkt entlang der Straße an der Stadtkirche

11:00 – 22:30 Uhr: Bühnenprogramm auf der Piazza bei der Stadtkirche

ab 11:30 Uhr: Bühnenprogramm auf der Bühne am Brigachufer Montag, 19. Juni 13:45 – 22:00 Uhr: Gregorifest im Residenzbereich

Donaumarkt mit ungarischen Partnern

Auch 2023 werden wieder Partner eines Anrainerstaates der Donau den Donaumarkt entlang der Straße an der Stadtkirche befüllen. Diese werden anlässlich der 30-jährigen Partnerschaft Donaueschingens mit der Stadt Vác aus Ungarn stammen.

Nicht nur traditionelles Handwerk und Produkte bringen sie dabei mit, auch werden laut Haller Musikschule und Tanzgruppe aus der rund 1100 Kilometer entfernten Stadt zum Bühnenprogramm beisteuern.

Tag der Bierkultur

Die Fürstenberg Brauerei wird am Sonntag, 18. Juni, ab 11 Uhr zum Tag der Bierkultur einladen. „Wir bringen uns sehr gerne ein mit dem, was wir am Besten können – unserem Bier in allen Variationen“, betont Georg Schwende, Geschäftsführer von Fürstenberg. Interessierte erhalten an diesem Tag kostenlos Eintritt in das Brauwerk für Tasting-Sessions und alle Fragen rund um das Bier. Auch eine von den Auszubildenden eigens für diesen Tag gebraute Variante soll es geben.

Bühnenprogramm von Stadtkirche bis Schützenbrücke

Fürstenberg wird auch an der Gestaltung des Bühnenprogramms auf der großen Bühne am Brigachufer beteiligt sein: „Von Metal bis Blasmusik wird da für alle etwas dabei sein“, so Schwende. Auf der Bühne an der Stadtkirche hob Tourismusamtsleiter Haller Auftritte der südafrikanischen Sängerin Thabilé und die Rückkehr der Blackforest Allstars als Höhepunkte hervor. Letztere kehren zu ihrem bereits dritten Auftritt beim Donauquellfest zurück.

Für die Kinder bestätigte Haller ein eigenes Programm auf dem Kirchplatz, etwa in Form von Origami mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft (DJG).

Rückkehr der Donau-Lounge

Eine weitere Institution des Donauquellfests kehrt ebenso zurück. „Ich freue mich auf das einzigartige Ambiente der Lounge an der Donauquelle“ erklärt Haller. Ein weiterer Loungebereich soll zudem an den Brigachstufen etabliert werden. In der Nachbarschaft des neuen Bereichs schlagen laut Dannecker auch wieder die Jungnarren mit einer eigenen Cocktailbar auf dem Ärzteparkplatz auf.

Abgerundet wird das Festwochenende schließlich mit dem Gregori-Fest am Montag.