Gefühlt steigt das Thermometer derzeit täglich in neue Höhen. Die sommerlichen Temperaturen sollen auch über das kommende Wochenende hinausreichen. Beste Bedingungen also für Veranstaltungen und für all jene, die sie besuchen wollen?

Plötzlich ist das Wasser aus

Das scheint nicht immer der Fall zu sein, wie etwa das Konzert des Sängers Ed Sheeran auf dem Hockenheimring vergangenes Wochenende zeigt. Unter brüllender Hitze trinken die Besucher viel. Sehr viel. Gegen 18.30 Uhr gibt es kein Wasser mehr, bei 30 Grad. Lediglich alkoholische Getränke sind noch zu kaufen. Ursache sind die Besuchermassen in Verbindung mit der großen Hitze.

Donaueschingen Das Donauquellfest: Jung an Jahren aber reich an Stimmung Das könnte Sie auch interessieren

Man kann das einschätzen

Kann ein solches Szenario auch in Donaueschingen passieren, etwa beim anstehenden Donauquellfest? Das findet am kommenden Wochenende 29./30. Juni statt und verwandelt Brauerei-Gelände und Residenzviertel abermals in eine Festmeile. „Hier wird es keine Probleme mit den Getränken geben“, sagt Andreas Haller, Leiter des Donaueschinger Tourismus-Amtes. Die Gastronomen der Veranstaltung seien entsprechend auf die Temperaturen und die Getränke-Mengen eingestellt. „Zudem sind viele ja bereits zum dritten Mal mit dabei und können das einschätzen“, so Haller. Die Lager seien gefüllt und zudem habe man ja auch noch die Brauerei mit im Boot, die schließlich auch nicht-alkoholische Getränke anbiete und über eine entsprechende Expertise verfüge. „Sicher wird man den ein- oder anderen Kasten Wasser zusätzlich mitnehmen.“

Wo finden sich Schattenplätze?

Was neben dem Durst auch zu einem Problem werden könnte: Ob es es ausreichend schattige Plätze gibt. Brennt die Sonne wie an den Tagen zuvor, wird sich kaum ein Besucher ohne entsprechende Überdachung länger aufhalten. „Wir haben uns gerade nochmal über dieses Thema unterhalten. Natürlich wird es entsprechend Sonnenschirme geben“, erklärt Haller. Allzu weit im voraus sei ein Einschätzen der Witterung an den Festtagen immer sehr schwierig. Lediglich drei Tage davor, könne man sich allerdings darauf passend einstellen: „Wir werden für genügend schattige Plätze sorgen. An der Quelle wird es etwa ein großes Sonnensegel geben“, so Haller.

Donaueschingen Neues Fest für den Residenzbereich Das könnte Sie auch interessieren

Ist das Schwimmbad eine Konkurrenz?

Das Schwimmbad als Konkurrenz einer Festveranstaltung sei zwar immer Thema, werde aber nicht allzu stark ins Gewicht fallen: „Klar geht der ein- oder andere am Mittag eher ins Schwimmbad. Wir gehen aber davon aus, dass das Fest gerade in den Abendstunden einen regen Zulauf haben wird.“ Es wird Stände mit Speise-Eis geben, Cocktails, Weinstände, die Getränke des Sommers seien vertreten: „und zudem eine Lounge an der Quelle.“ Gerechnet wird mit rund 10 000 Besuchern. So viele, wie es an den vergangenen Festen etwa auch waren. Allerdings gibt es Luft nach oben: „Eventuell kommen wir durch das gute Wetter auch ein Stück weit darüber“, sagt Haller.

Erfrischung am Festrand

Abkühlung können sich die Besucher auch am Rande des Festes verschaffen. Die Brigach habe man ins Programm integriert, dort gibt es ein Angebot für Kinder, die dort kleine Boote fahren lassen können: „Da unten ist es dann sicher auch möglich, sich zu erfrischen und die Füße ins Wasser zu halten“, sagt Haller.

Am Montag, 1. Juli, mündet das Donauquellfest in das traditionelle Gregorifest. Und auch hier wird die Abkühlung mit ins Programm integriert: „Im Diana-Brunnen wird es die Möglichkeit geben, sich am Angeln zu versuchen.“