Wer möchte nicht gerne mal auf eine Zeitreise gehen? Nun, für Laura-Marie Schröder und Sebastian Frei ist das am Montag wahr geworden. Die beiden Viertklässler schlüpften zu Gregori, dem Jahrhunderte alten Kinderfest in Donaueschingen ins festliche Ornat. Die Grundschüler der Erich-Kästner-Schule – er ein B-Klässler und sie eine C-Klässlerin – schlüpften in die Rollen des Grafen Heinrich VIII zu Fürstenberg und seiner Gemahlin Amalie, den Adeligen, die das Fest für Schulkinder anno 1589 ins Leben gerufen haben.

Wobei „schlüpfen“ der falsche Ausdruck ist. Denn die Zeit für den Umzugsstart rückt immer näher Unterhalb des Musikantenbrunnens unterhalten sich schon die Männer, die später den Baldachin tragen werden, ein roter Teppich wird ausgerollt, es wird gescherzt, die Jugendkapelle hockt in einem Schattenbereich vor dem Rathaus.

Und wo ist Frau Lang? Maja Lang ist nicht nur Lehrerin vom heutigen Prinzenpaar und diejenige, die die beiden angestupst hat, in die ehrenvolle Rolle zu schlüpfen. Sie ist auch diejenige, die endlich, kurz nach 13 Uhr, einen Pappkarton voller Requisiten in Kindergrößen auf den Rathausvorplatz bugsiert.

Der Zeremonienmeister Wilfried Strohmeier gibt gleich das Kommando. Dann bewegt sich der Festzug in Richtung Festplatz. | Bild: Jens Wursthorn

Und dann geht es los: Laura-Marie wird in das Kleid gesteckt, ihre Freundin Lotta müht sich mit dem Rückenteil, während Sekunden später auch der spitze Hut mit langem Schleier umzugstauglich befestigt wird.

Sebastian hat es da etwas einfacher. Er muss nur in den – natürlich schwarze mit Pelzbesatz – Grafenmantel schlüpfen. Passende Hose und Hemd hat er schon an. Schwierig allein der Fußbesatz. Schwarze Schuhe müssen es sein und die sind etwas zu groß. Die Lösung liegt im Papier. Ein paar zerknüllte Zeitungsseiten gleichen die Differenz aus.

Ganz cool lassen die beiden das Ankleiden über sich ergehen. Und beim Schauspielern sind die beiden Zehnjährigen „alte Hasen“. Laura-Marie hat schon im Kinderchor Theater gespielt und alle beide gehören dem Theaterensemble des Schultheaters an.

Wer hämmert am besten? Beim Gregorifest. | Bild: Jens Wursthorn

Und dann geht es endlich los. Der bunte, laute und lustige Zug mit der freudig aufspielenden Jugendmusik voraus und den späteren Menuett-Tänzern aus der Erich-Kästner-Schule am Schluss marschiert durch die Karlstraße in Richtung St. Johann und Festgelände.

In den Straßencafés werden die Smartphones gezückt, als, angeführt von Zeremonienmeister Wilfried Strohmeier und beschirmt von vier Baldachinträgern in fantasievollen, aber irgendwie passenden Uniformen, das Fürstenpaar durch Donaueschingen schreitet.

Gut machen die beiden ihre Sache. Sie wirken huldvoll, dem Anlass angemessen. Und genießen, ein bisschen weniger Hitze abzubekommen, als der Rest des Zugs.

Marketenderinnen und Gaukler schreien „Vivat“, „Es lebe die Fürstin“ und dann ist der ganze Umzug auch schon auf dem Festgelände.

Doch ehe die Spiele und der Ansturm auf Wurst und Wecken, besonders aber auf Süßigkeiten und Geschicklichkeits-, Kraft und Schnelligkeits-Wettbewerbe beginnen, bedurfte es am Mikrofon im kleinen Zelt in der Nähe des Dianabrunnens der bekannten Formel.

Routiniert, ohne Stolperer und mit den richtigen Betonungen gelingt das dem Fürstenpaar, neben dem ein echter Graf in die Runde grüßt. Es ist der Bürgermeister Severin Graf, der zum ersten Mal diese Amtspflicht erfüllt und gleich zwei Höherrangige entschuldigt. OB Pauly ist mit Ausschussarbeit beschäftigt und Erbprinz Christian ist ebenfalls anderweitig verhindert.

Eröffnung durch einen echten Grafen: Bürgermeister Severin Graf mit dem Grafenpaar Sebastian und Laura-Marie samt Zeremonienmeister Wilfried Strohmeier. | Bild: Jens Wursthorn

So endet nach dem Menuett die Zeitreise von Sebastian und Laura-Marie.

Ja, ziemlich warm war es gewesen. Viele Hände zupfen das Fürstenpaar zurück in die Gegenwart. Erst mal was trinken und dann gleich los: Gutscheine erwerben und einlösen.

Mit einem Gutschein kriegt man Süßes. Das lernt Linus. | Bild: Jens Wursthorn

Kinderspaß nach Donaueschinger Art.

