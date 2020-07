Im Blumberger Stadion beschäftigten sich gestern acht Kinder intensiv mit dem Fußball. Im Freestyle Camp von Patrick Bäurer aus Hondingen zeigte ihnen der Profi zunächst einige Tricks mit dem Ball im Stehen und Sitzen, die sie dann selbst probieren konnten. Nach zwei intensiven Stunden galt es dann, das Erlernte beim Fußball-Tennis umzusetzen. Dabei mussten sie den Ball annehmen, unter Kontrolle bringen, wenn möglich einen Trick einbauen und den Ball optimal über das Netz schießen.

Kinder begeistert von Jonglier-Übung

Die Frage, ob ihnen das Camp Spaß mache, beantworteten Jaden, Nino, Leon und Henrik unisono mit einem lautstarken Ja. Die Übungen, die Tricks, darunter „Around the world“, eine Jonglier-Übung, und „Crossover“ gefielen ihnen gut. Beim Crossover spielt Bäurer den Ball mit dem rechten Bein in die Luft. Das linke Bein kreist um den Ball, ohne ihn zu berühren. Das rechte Bein fängt den Ball wieder auf. Mit diesem Trick im Sitzen strebt Patrick Bäurer am Montag in Allmendshofen bei der DJK Donaueschingen einen neuen Weltrekord an: In einer Minute will er mehr als 101 Crossover schaffen.

Baar Pattrick Bäurer greift nach dem Weltrekord: Hondinger will Rekord des Fußball-Freestyle-Weltmeisters aus Norwegen schlagen Das könnte Sie auch interessieren

In der zweiten Vierer-Gruppe übten Isabell, Florian, Mika und Hannes das Freestyle Panna. Dabei geht es darum, im Spiel eins gegen eins den Gegenspieler durch Tricks auszuspielen mit dem Ziel, ihn zu tunneln. Isabell berichtete freudig, sie habe alle drei Jungs getunnelt.

Alle Jungs getunnelt

Das Freestyle-Camp von Patrick Bäurer war der Auftakt in das Blumberger Ferienprogramm. Von den 51 Angeboten sind mehrere ausgebucht oder abgesagt. Anmeldungen kann man sich unter anderem für folgende Angebote: die Freestyle Camps von Patrick Bäurer heute, am 28. und 29. August sowie am 7. und 8. September; die Fußballolympiade am 1. August; Zumba am 1. August von 14 bis 17 Uhr; die Bauernhofgaudi am 11. August sowie für „Grundlagen des Cego-Spiels“.

Donaueschingen Nachwuchs des SC Freiburg und des FC St. Gallen begeistert bei Fußballspiel in Donaueschingen Das könnte Sie auch interessieren

Plätze frei sind auch noch für den Zusatztermin beim Ökomobil am 13. August von 13 bis 15 Uhr; für den Schnupperkurs für Musik am 14. August sowie für den Programmpunkt „Musikinstrumente basteln“ am 20. August; für den Zusatztermin des Feuerwehr-Aktionstags am 22. August von 10 bis 13 Uhr; für „Wir schützen unsere heimischen Tiere“ am 22. August; Kartfahren für Jedermann am 23. August; Spiel und Bewegung am 25. August; Wandern, Spielen, Grillen am 27. August; Tiki-Taka Power Camp am 27. und 28. August und Jumping Fitness am 31. August. Noch Plätze frei sind auch für die Angebote „T-Shirts bemalen“ am 1. September, sowie für die Schnitzeljagd mit GPS am 8. September und für Badminton am 11. September.

Blumberg Picknick-Konzerte im Panoramabad bereichern das Blumberger Ferienprogramm Das könnte Sie auch interessieren

Für das Open Air Kino am 7. und 8. August sowie zu den drei Picknick-Konzert am 14.; 21. und 28. August kann man Tickets nur online buchen über die Homepage der Stadt Blumberg (www.stadt-blumberg.de), die Zahl der Gäste ist auf jeweils 200 begrenzt. Den Konzert-Auftakt macht der Blumberger Sänger und Gitarrist Roland Sauter am Freitag, 14. August, gefolgt von der Donaueschinger Gesangsschule Wege der Stimme mit Bettina Kuhn am 21. August. Den Abschluss bildet die unplugged Formation „Herrenmusik“ mit dem Sänger Thomas Sausen, dem Berufsmusiker Sebastian Schnitzer sowie Volker Basler und Andre Ernst.