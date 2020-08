In Hondingen regt sich Unmut. Unmut auf die Behörden, konkret auf das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. Denn während für Aulfingen im Landkreis Tuttlingen während der Umleitung zur B 27 von Hüfingen nach Blumberg Tempo 30 gilt, ist dies für einen Ort im Schwarzwald-Baar-Kreis offensichtlich nicht möglich.

Das Landratsamt lehne dies ab, teilte Hondingens Ortsvorsteher Rolf Schwenk auf Anfrage mit, es habe geheißen, im Schwarzwald-Baar-Kreis gelten strenge Maßstäbe. Er habe sich schon rechtzeitig vor Beginn der Sanierung der B 27 darum gekümmert. Immerhin habe er es geschafft, dass der Bauhof der Stadt Blumberg vorige Woche von Fürstenberg kommend eine Geschwindigkeitsmessanlage installiert habe.

Doch er und auch viele in der Bevölkerung könnten nicht verstehen, weshalb Tempo 30 in einer verschärften Verkehrssituation in Aulfingen möglich sei und in Hondingen nicht. Beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis war am Dienstnachmittag noch keine Stellungnahme zu erhalten.