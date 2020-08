Ganz Aulfingen ist nun 30er-Zone: Nicht nur die Nebenstraßen, sondern auch die derzeit stark frequentierte Landesstrasse L 185. Aber die Geschwindigkeitsbeschränkung ist zeitlich befristet und hängt mit der Vollsperrung und Umleitung der B 27 zwischen der Behlaer-Höhe und Blumberg zusammen.

Die offizielle Umleitung des Verkehrs der B 27 erfolgt großräumig von Norden (Donaueschingen) her über die B 31/33 bis nach Geisingen, von dort dann auf die L 185 nach Blumberg. Dies war schon mehrfach während des Baus der Ortsumgehung Behla in den vergangenen zwei Jahren so.

An der Kreuzung B 31/33/L 185 bei Kirchen-Hausen wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg, Außenstelle Donaueschingen wieder eine verkehrsabhängige Ampelanlage aufgebaut, um dort den Verkehr einigermaßen geregelt in alle Richtungen ableiten zu können.

Verkehrslast deutlich höher als sonst

Die Bevölkerung von Aulfingen stöhnt unter der Verkehrslast, die deutlich über der normalen Belastung von rund 4000 Fahrzeugen liegt. Insbesondere der Schwerverkehr hat deutlich zugenommen. Je nach Ampelschaltung fahren dann ganze Kolonnen von Lastwagen und Autos durch Aulfingen.

Wer im Einzugsbereich des Verkehrslärms in Aulfingen wohnt, den ärgert der starke Verkehr natürlich, aber auch die anderen Aulfinger können ein Lied davon singen. Spätestens wenn sie mit dem Auto an einer der drei Einfahrtstraßen von Norden her auf die L 185 einfahren wollen (Wiesen- und Aitrachstraße sowie Fliederweg) stehen sie oft lang.

Protest beim Regierungspräsidium

Dies hat dazu geführt, dass sowohl die Einwohner als auch Ortsvorsteherin Heide Theuerkauf bei der Donaueschinger Dienststelle des Regierungspräsidiums vorstellig wurden und auf das Problem aufmerksam gemacht haben.

Dort hat man unbürokratisch gehandelt und die Geschwindigkeitsbeschränkung in Absprache mit dem Landratsamt für die Dauer der B-27-Baustelle, die Mitte September beendet sein soll, verfügt. Anwohner berichten laut Ortsvorsteherin Theuerkauf nun von einer deutlichen Lärmreduzierung.