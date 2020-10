Die Corona-Zahlen in Blumberg steigen. Bis Mitte voriger Woche hatte Eichbergstadt 48 bestätigte Fälle, alle genesen. Seither kamen 16 neu bestätigte Fälle hinzu. Stand Donnerstag lag damit die Gesamtzahl der Corona-Fälle bei 64. Bürgermeister Markus Keller zeigt sich besorgt. Und angesichts der Tatsache, dass im Schwarzwald-Baar-Kreis die Zahl der Neuinfizierten in den letzten sieben Tagen mit nun 45 pro 100.000 Einwohner die erste kritische Marke von 35 überschritten hat, haben die vier Städte der Südbaar eine neue Verordnung erlassen. Untersagt werden darin ne nach Räumlichkeiten private Veranstaltungen mit mehr als 50 oder mit mehr als 25 Teilnehmern.

Appell des Bürgermeisters

Blumbergs Bürgermeister Markus Keller appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger sowie an alle Vereine und Gruppierungen, ihre Kontakte zu reduzieren. In dieser Situation, so machte Keller deutlich, gehe es auch nicht nur darum, etwas zu tun, wenn es nicht ausdrücklich verboten sei, etwa eine Veranstaltung durchzuführen. „Nun muss jeder selbst reflektieren, ob es geboten ist, die eine oder andere Veranstaltung durchzuführen.“ Die Stadt Blumberg habe auch die Ortsvorsteher angewiesen, die Vereine noch einmal auf die verschärfte Situation hinzuweisen und sie zu bitten, jedwede Veranstaltungen zu überdenken.

Schließlich, so Keller, der auch Mitglied im Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises ist, drohe die Gefahr, dass im Landkreis noch diese Woche auch die zweite kritische Marke von 50 überschritten werde mit der Folge weiterer, drastischer Einschränkungen.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis seien, so heißt es in einer Mitteilung der vier Städte, seien die Fallzahlen so stark angestiegen, dass sich die 7-Tages-Inzidenz innerhalb weniger Tage mehr als verfünffacht habe. Lag sie am Dienstag, 6. Oktober, noch bei 8,5 pro 100.000 Einwohner, stieg sie bis Dienstag, 13. Oktober, auf 28,7 und erreichte am Mittwoch gar 45,2, bei steigender Tendenz, wie Bürgermeister Markus Keller hervorhob. Die Gefahr einer Ansteckung bestehe mittlerweile nicht mehr nur durch Personen aus den Risikogebieten, vielmehr liege jetzt ein erhöhtes regionales Risiko vor, sich mit dem SARS-CoV-2 Virus zu infizieren. Häufig hätten sich größere Feiern im Familien- und Freundeskreis als Infektionsquellen entpuppt. Zudem sei eine Übertragung in Innenräumen wahrscheinlicher als im Freien.

Das Rober Koch Institut gebe derzeit als hauptsächlichen Übertragungsweg des Virus SARS-CoV-2 die Tröpfcheninfektion an. Auch Schmierinfektionen seien möglich, heißt es in der Verordnung. Die Inkubationszeit des Virus beträgt laut RKI 14 Tage. Es ist nach den vorliegenden Erkenntnissen möglich, dass Personen das Virus in sich tragen und bereits ausscheiden (die Personen also infektiös sind), noch bevor erste Symptome auftreten. Bei einer unkontrollierten Ausbreitung ist in kurzer Zeit mit einer hohen Anzahl behandlungsbedürftiger Personen mit schweren und kritischen bis hin zu tödlichen Krankheitsverläufen zu rechnen. Es droht daher die Gefahr, dass die Strukturen der Gesundheitsversorgung durch den gleichzeitigen starken Anstieg an Patienten mit ähnlichem Behandlungsbedarf überlastet werden.

Geeignetes Mittel

Die Reduzierung der Teilnehmerzahl bei privaten Veranstaltungen stellt ein geeignetes Mittel dar, um eine Verbreitung der Virusinfizierung und des damit möglichen Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 einzudämmen.

Absagen Wegen der steigenden Corona-Zahlen haben schon mehrere Vereine Veranstaltungen abgesagt. Abgesagt sind folgende Veranstaltungen: Landfrauen Riedböhringen: Generalversammlung am 16. Oktober Stadtkapelle Blumberg: Herbstfest am 17. Oktober auf dem Blumberger Marktplatz Pfetzerzunft Zollhaus/Randen: Generalversammlung am 23. Oktober Narrengesellschaft Blumberg: Generalversammlung am 24. Oktober