Die Corona-Zahlen steigen diese Woche auch in Blumberg. Innerhalb einer Woche stieg die Zahl der bestätigten Infizierten von 48, die alle genesen waren, auf nun 64, sagte Bürgermeister Markus Keller auf Anfrage. Am Mittwochmorgen lag die Zahl noch bei 59 infizierten Personen, inzwischen kamen fünf weitere Fälle dazu, so Keller.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde in den letzten sieben Tagen mit 45,4 Fällen pro 100.000 Einwohner die erste kritische Marke von 35 Fällen schon überschritten, die Bürgermeister und der Landrat befürchten, dass noch diese Woche die zweite kritische Marke von 50 überschritten wird, dann drohen weitere drastische Maßnahmen.

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen reagieren die Vereine mit Absagen von Versammlungen und Veranstaltungen.

Die Narrengesellschaft Blumberg hat ihre für 24. Oktober geplante Generalversammlung abgesagt, teilte Präsident Marc Lengsfeld mit.

hat ihre für 24. Oktober geplante Generalversammlung abgesagt, teilte Präsident Marc Lengsfeld mit. Die Stadtkapelle Blumberg hat ihr für Samstag, 17. Oktober, geplantes Herbstfest auf dem Marktplatz abgesagt, teilt die Kapelle mit.

hat ihr für Samstag, 17. Oktober, geplantes Herbstfest auf dem Marktplatz abgesagt, teilt die Kapelle mit. Die Landfrauen Riedböhringen haben ihre für Freitag, 16. Oktober, geplante Generalversammlung abgesagt, teilte Katharina Sigwart mit.

