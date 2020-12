Corona schlägt sich auch im Blumberger Haushalt finanziell nieder. So hatte die Stadt nach Aussage von Kämmerer Jürgen Fischer allein in diesem Jahr Geschäftsausgaben von rund 40.000 Euro für Masken, Desinfektionsmittel für Rathäuser, Kindergärten und Schulen, im Haushaltsentwurf für 2021 stehen insgesamt 15.000 Euro für Geschäftsausgaben, dazu kommen rund doppelt so hohe Ansätze für die Landtagstahl mit jetzt 15.000 Euro und die Bundestagswahl mit 30.000 Euro, hauptsächlich bedingt durch den Mehraufwand bei der Briefwahl. Und der Erlass der Kindergartengebühren im Frühjahr summierte sich auf mehr als 130.000 Euro.

Eigenbetriebe

Der Gemeinderat beriet auch die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe. Im Eigenbetrieb Abwasser stehen wie in diesem Jahr für 2021 wieder 50.000 Euro Sachverständigen- und Gerichtskosten, die gleichen Ansätze sind auch für die kommenden Jahre vorgesehen. 120.000 Euro stehen für den Unterhalt des Regenüberlaufbeckens Riedböhringen, davon sind 15.000 Euro Mehrkosten für Rissesanierung, der Rest ist für den Betonbau.

Wasserwerke: Für 2021 würden sie versuchen, eine Konzessionsabgabe zu erwirtschaften, sagte Kämmerer Jürgen Fischer. Was sie im nächsten Jahr unbedingt bewerten müssten, sei das Wasserversorgungskonzept, das habe die Wasserbehörde ihnen deutlich gesagt. Dabei gehe es um die Frage, wie die Wasserversorgung langfristig aufgebaut werde. Für den Neubau des Hochbehälters Kleiner Buchberg ist eine Planungsrate von 100.000 Euro vorgesehen. Nach dem Neubau der Wasserbehälter Fützen und Randen und der Sanierung des Hochbehälters Riedböhringen sei dies das nächste größere Vorhaben für die Wasserversorgung.

