Auf großes Interesse stößt die Aktion „Wir halten zusammen – Kauf lokal“ im Städteviereck der Südbaar. In Blumberg wurden bisher schon rund 500 Gutscheine für Geschäfte und die Gastronomie verkauft, sagte Lena Hettich vom Rathaus-Team, sie hätten schon Gutscheine nachdrucken müssen. Noch bis Mittwoch sind die Gutscheine erhältlich, in Blumberg bei der Touristinformation (bitte klingeln) oder kontaktlos über die Telefonnummer 07702/51-0, ebenso bei den anderen Rathäusern, dann wird der Gutschein samt Rechnung versandt, so Hettich.

Mit den Gutscheinen kann man in mehr als 100 Geschäften in Blumberg, Hüfingen, donaueschingen und Bräunlingen einlösen, sie gelten drei Jahre lang. Eine Übersicht der Teilnehmer gibt es unter www.suedbaar-handelt.de.