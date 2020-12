von Hans Herrmann

„Wir halten zusammen – Kauf lokal“ unter diesem Slogan bietet die Stadt Blumberg seit dem 1. Dezember gemeinsam mit Bräunlingen, Hüfingen und Donaueschingen Gutscheine für Einkaufsmöglichkeiten an. Diese Aktion soll den regionalen Handel, die Gastronomie und Dienstleister unterstützen. Die Gutscheine können auf den Touristeninfos in Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen erworben werden.

Schon mehr als 100 Teilnehmer dabei

Die Verantwortlichen wollen die Kaufkraft in der Region fördern. Über 100 Betriebe haben sich bereits der Aktion angeschlossen. Ein Gutschein als Geschenk wird immer beliebter. Mit Beträgen von zehn, 25, oder 50 Euro wurden die Möglichkeiten moderat gehalten. Die Vertreter der vier Städte trafen sich gestern, am Blumberger Ortseingang, wo am Tennisheim ein großes Banner auf die Aktion hinweist.

„Wir wollen über den Lockdown hinaus dem lokalen Handel und der Gastronomie ein Plattform bieten und die Kaufkraft vor Ort binden,“ erklärt Alexandra Bouillon vom Blumberger Stadtmarketing. „Besonders im Raum Blumberg machen zahlreiche Unternehmen an dieser Aktion mit,“ freut sich ihre Kollegin Lena Hettich. „Ich finde dieses gemeinsame Angebot im Städtedreieck super“ befürwortet die Amtsleiterin für Tourismus, Kultur & Sport aus Hüfingen, Luzia Vetter diese Kooperation. „Wir wollen unsere Innenstädte am Leben erhalten und die lokale Kaufkraft fördern,“ betont Andreas Haller von der Tourismus- und Marketingverwaltung Donaueschingen. Aus Bräunlingen musste sich Anna Welte kurzfristig entschuldigen. Ziel ist es, die Angebotsvielfalt des regionalen Handels an den Kunden zu bringen. Neben den Touristeninfos sind kurz vor Weihnachten bei Edeka Blumberg an mehreren Tagen diese Gutscheine zusätzlich erhältlich. Ein Gutschein kann nur bei einem Unternehmen eingelöst werden.

Die Aktion ließen 55 Teilnehmer im Raum Blumberg, 20 Fachgeschäfte in Hüfingen, 20 Unternehmen in Bräunlingen sowie 18 Betriebe in Donaueschingen anlaufen. Das Angebot soll über einen längeren Zeitraum gelten. Weitere Interessenten können sich bei ihren Stadtverwaltungen noch anmelden. Übersicht der Teilnehmer unter www.suedbaar-handelt.de