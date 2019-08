Blumberg – Bei der Stadtkapelle Blumberg endet eine Ära: Michael Jerg, seit 32 Jahren Dirigent des Spitzenorchesters, gibt die Leitung ab. Am liebsten wäre dem noch 57-Jährigen, wenn dies schon bis zum Jahresende gelänge, wie er selbst sagt, und das Herbstkonzert der Stadtkapelle am 19. Oktober sein letztes Konzert als Dirigent wäre.

Persönliche Gründe

Ausschlaggebend seien rein persönliche Gründe, die ihn zu diesem Entschluss bewogen hätten, sagt Jerg. Dazu hätten auch gesundheitlichen Probleme vor zwei Jahren geführt. „Es ist für mich der Zeitpunkt“, erklärte Jerg auf Anfrage des SÜDKURIER, „ich möchte schauen, dass die Stadtkapelle in jüngere Hände kommt.“ Die Mitglieder der Stadtkapelle sind informiert, Jerg liegt am Herzen, dass er die Stadtkapelle, die im Blasmusikverband Schwarzwald-Baar zur den Aushängeorchestern zählt, in geordnetem Zustand übergibt.

Die Personalie betrifft auch die Stadt. Jerg ist als städtischer Musikdirektor, so sein Titel, hauptamtlich Leiter der Musikschule Blumberg und zugleich Dirigent der Stadtkapelle. Jergs Stelle an der Musikschule, deren Träger ein eingetragener Verein ist, bezahlt die Stadt. Mit Bürgermeister Markus Keller habe er bereits ein erstes Gespräch geführt. Die Musikschule will Jerg, bisher 30 Jahre musikalischer Leiter, auch weiterhin leiten und seinen Aufgaben dafür weiterhin nachkommen.

Als Michael Jerg bei der Stadtkapelle 1987 den Taktstock von Paul Merz übernahm, baute er auf dem Fundament, das sein Vorgänger erarbeitet hatte, auf. Das Orchester, das Jerg in der Oberstufe übernommen hatte, intonierte zunehmend auch andere Stilrichtungen. „Wir haben alle Sparten der Blasmusik gespielt und darüber hinaus auch Rock- und Pop-Titel in eigenen Arrangements für ein sinfonisches Blasorchester.“ Viele der Arrangements entstanden aus der Feder des Dirigenten.

Zugute kamen dem Orchester auch andere Tätigkeiten ihres Leiters, etwa als Verbandsdirigent, wo er unter anderem für die Fortbildung der Dirigenten zuständig war. Die Blumberger Stadtkapelle entwickelte sich auch zum Talentschuppen. Mehrere Musiker der Stadtkapelle haben den Sprung in den Profi-Bereich geschafft oder wurden Schulmusiker.

Die Stadtkapelle feierte unter Jerg viele Erfolge. Alleine zwei Mal traten sie in Singen beim Hohentwielfestival auf, in ihre Konzerte bauten sie auch Sänger ein. „Die größte Zeit war vor 20 bis 15 Jahren“, schildert der Dirigent, als sie bei ihren Frühjahrs- und Herbstkonzerten die Stadthalle immer zwei Mal gefüllt hätten.

Konzerte in der Sporthalle

Gut in Erinnerung bleiben auch die großen Konzerte „Dance & Pop in Concert“ und „Magic Night of Music“ in der Eichbergsporthalle 2013 und 2014 zusammen mit Sportgruppen und Sängern sowie der Auftritt bei der 750-Jahr-Feier Blumbergs im vollen Festzelt mit dem Blumberger Gesamtchor, als Chor und Orchester die heimliche englische Hymne „Pomp and Circumstance“ intonierten.