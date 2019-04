von Roger Müller

Blumberg – Am Ende des Frühjahrskonzertes der Blumberger Stadtkapelle unter dem Motto „Ladies Night – Männer erlaubt“ wurde ein Feuerwerk in Form von goldenen Konfettischnipseln abgebrannt, doch das wahre „Feuerwerk“ brannten Dirigent Michael Jerg und seine Mannschaft in den drei Stunden zuvor bereits ab.

Gut gelaunt und bestens vorbereitet stoßen die Moderatoren und Aktiven Susanne Freitag und Werner Vogt auf die Ladies Night der Stadtkapelle an. Bild: Roger Müller | Bild: Roger Muellerrom-foto.de

Mehr als 400 Besucher füllten die Stadthalle, man war an der oberen Kapazitätsgrenze. Das spiegelte sich auch in der Parkplatzsituation wider, rund um die Stadthalle war jede Parkmöglichkeit belegt. Es war zwar „Ladies Night“, dennoch mischten sich nach der Statistik 47 Prozent Männer unter das Publikum. Schon zum Sektempfang vor dem Konzert herrschte dichtes Gedränge in der Stadthalle.

Blumberg Blumberger Neujahrsempfang erneut ein Magnet Das könnte Sie auch interessieren

Zum Auftakt startete die Stadtkappelle mit Songs aus dem berühmten Musical Starlight Express, die Jugend der Stadtkappelle lieferte dazu eine Choreographie auf der Bühne mit Inlineskates. Emotional wurde es dann mit Hits von Udo Jürgens, Sabine Schmieder glänzte danach mit einem Solo auf der Panflöte.

Schon der Empfang mit Sekt und anderen Getränken ist stilvoll. | Bild: Roger Muellerrom-foto.de

Es ging Schlag auf Schlag, die Tanzformation High Definition aus Blumberg und Umgebung begleitete die Stadtkappelle mit Tänzen auf der Bühne. Anja Schuler von der Stadtkappelle begeisterte die Besucher mit ihrem Gesang. Aus dem Musical Sissi sang sie „Ich gehör nur mir“, und erntete dafür tosenden Applaus.

Zu den besonderen Höhepunkten der Ladies-Night der Blumberger Stadtkapelle gehört eine Modenschau. | Bild: Roger Muellerrom-foto.de

Die Pause musste verlängert werden, zu knapp wäre die Zeit gewesen alle durstigen Besucher mit Getränken zu versorgen. Auf ganz neues Terrain wagte man sich dann im Anschluss, ein Laufsteg von der Bühne durch die Musik öffnete ganz neue Perspektiven für die Modenschau, begleitet von der Stadtkappelle mit Hits von Roger Cicero.

Zu den besonderen Höhepunkten der Ladies-Night der Blumberger Stadtkapelle gehört eine Modenschau. | Bild: Roger Muellerrom-foto.de

A-Moden aus Blumberg mit Azra Mitrovic zeigte eine klasse Modenschau, ausgestattet waren die Amateurmodels zudem mit Schuhen von Renate Frank, und Brillen von United Optics Olbrich, ebenfalls aus Blumberg. Die Moderation übernahmen die Musiker Susanne Freitag und Werner Vogt. Sie moderierten professionell durch den Abend, und sorgten für manchen Lacher im Publikum.

Ganze Gentleman schenken die Männer den Damen in der Stadhalle eine Rose. Bild: Roger Müller | Bild: Roger Muellerrom-foto.de

Wie gut der Abend bei den Besuchern angenommen wurde, zeigte sich eigentlich erst in den Pausen, beziehungsweise nach dem Konzert. Im Foyer und der Bar gab es fast kein Durchkommen mehr. Alle Hände voll zu tun hatten am Ende der Veranstaltung sechs schmucke junge Herren, die an die weiblichen Besucher Rosen verteilten.

Die "Kaiserin", Anja Schuler singt aus dem Musical "Sissi" das Lied "Ich gehör nur mir. Bild: Roger Müller | Bild: Roger Müller

Davor jedoch wurde die Stadtkappelle nicht ohne Zugabe von der Bühne gelassen. Im Anschluss verweilten die zahlreichen Besucher dann noch im Foyer und der Bar. Alle waren sich einig es war ein grandioses Konzert, dass die Stadtkappelle da ablieferte, auch die Vielseitigkeit der Musiker mit ihren Instrumenten auf der einen – sängerischen auf der anderen Seite, sowie durch die frische und lockere Moderation.

Zu Musikstücken von Starlight Express zeigen die Nachwuchsmusiker der Stadtkappelle eine Choreographie auf Inlineskates. | Bild: Roger Müller