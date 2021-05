Dass der Schwarzwald-Baar-Kreis zurzeit einen hohen Corona-Inzidenz-Wert hat, liegt nach Aussage des Landratsamts unter anderem an zwei Schwerpunkten im südlichen Kreisgebiet: einer Kindertagesstätte in Bräunlingen und einem mittelständischen Betrieb in Blumberg, dem Ventilwerk von Tenneco mit derzeit rund 700 Mitarbeitern.

Aktuelle Situation

„Aktuell (Stand 4. Mai) sind 30 Teammitglieder des Werks Blumberg mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurde bei insgesamt 90 Teammitgliedern per positivem Test auf Corona eine Infektion festgestellt“, teilte Stefan Zech, Kommunikations-Manager der deutschen Tenneco-Zentrale mit Sitz Wiesbaden mit.

Blumberg 30 akut Infizierte bei Blumbergs größtem Arbeitgeber: Tenneco kämpft gegen die Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

Die Auftragslage sei momentan sehr positiv, aufgrund der aktuell durch Quarantäne und Krankheit zu verzeichnenden Abwesenheit seien Lieferengpässe sehr wahrscheinlich, erklärt Stefan Zech.

Hygiene-Konzept

„Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter haben für Tenneco höchste Priorität“, betont Stefan Zech. Seit Beginn der Pandemie hätten sie ein striktes Hygiene-Konzept sowie umfangreiche Schutzmaßnahmen festgelegt und eine Corona-Task-Force mit Geschäftsleitung, Betriebsrat und Betriebsarzt. „Die Task Force tritt aktuell täglich zusammen, um schnellstmöglich auf mögliche Risiko- oder Gefahrensituationen reagieren zu können.“

Blumberg Corona-Testzentrum in Blumberg: Von fast 3000 Tests sind ganze fünf Personen positiv Das könnte Sie auch interessieren

Vorgaben: Zu den im Werk Blumberg umgesetzten Maßnahmen gehören nach Angaben von Stefan Zech das Anwenden der AHA-Regeln, die permanente Tragepflicht eines Mund/Nasen-Schutzes auf dem gesamten Werksgelände, Desinfektions- und Reinigungspläne, Luftfilteranlagen in Räumen und Büros,

getrennte Laufwege, versetzte Pausen mit mehr Sitzgelegenheiten (Bierbänke) zur Kontaktreduzierung sowie eine komplette Trennung des Schichtbetriebes in autarke Schichten, ein zeitlich und räumlich versetztes Arbeiten und wo möglich auch Home-Office. Dazu kommen eine maximale Einschränkung bei Fremdfirmeneinsatz und Besuchen (intern und extern) sowie kostenlose Tests aller Mitarbeiter (mindestens ein- bis dreimal wöchentlich) über einen Schnelltest durch einen Arzt.

Blumberg Der US-Konzern Apollo bietet 4,3 Milliarden US-Dollar für Tenneco Powertrain Unit mit dem Werk Blumberg Das könnte Sie auch interessieren

Empfehlungen: Die Schutz-Vorkehrungen im Werk sind umfangreich. Erhält die Belegschaft situationsbedingt darüber hinaus von der Geschäftsleitung auch noch Empfehlungen für den privaten Bereich? Die Antwort von Stefan Zech ist klar: „Grundsätzlich gilt, dass sich das Werk als Arbeitgeber nicht in die private Lebensführung einmischt. Gleichwohl informieren wir unsere Teammitglieder im Rahmen unserer Kommunikationsaktivitäten regelmäßig über hygienegerechtes Verhalten, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Zudem bitten wir unsere Belegschaft, auch im privaten Umfeld die erforderlichen AHA-Regeln einzuhalten, um sich, Ihre Familien, Freunde und Bekannte aber auch die Kolleginnen und Kollegen im Werk bestmöglich zu schützen.

So handelt das Landratsamt

Vom Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis war auf Anfrage zu erfahren, es handle sich um eine bereichsübergreifende Abteilung mit Querverbindungen zu privaten,familiär miteinander verknüpften Strukturen. Das Gesundheitsamt habe mit der Firma klare Testprogramme unter Einbeziehung einer Schwerpunktpraxis und des Betriebsarztes vorgenommen und empfehle, in den betroffenen Abteilungen möglichst tägliche Tests mitunter auch in Kombinationen von betrieblichen Testungen und Selbsttestungen.