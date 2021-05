Im Blumberger Corona-Testzentrum wurden bis einschließlich 1. Mai insgesamt 2294 Tests genommen, teilte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy mit. 2289 Mal war das Ergebnis negativ, in fünf Fällen gab es ein positives Ergebnis. Das Testzentrum ist Montag bis Freitag von 6.30 bis 10 Uhr und freitags auch noch von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Wer getestet werden will, muss einen Termin buchen unter www.stadt-blumberg.de oder unter Telefon 07702/51-0. Die Tests nehmen die Malteser sowie das DRK Blumberg vor. Die Rückmeldungen über die Organisation und den Ablauf seien positiv, sagte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy.

In Blumberg selbst nahm die Zahl der aktuell Infizierten ab. Die Zahl der bestätigten Fälle lag am Montag laut Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis wie am Vortag bei 492, davon sind 421 Personen genesen (+12 zum Vortag).

Im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle bei aktuell bei 8.553 (+ 40 Fälle zum Vortag), davon sind 852 aktuell infiziert (- 30 zum Vortag).