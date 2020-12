von der Lokalredaktion Stockach

Was ist bei uns zu Hause los? Die aktuellen Meldungen aus Stockach und Umgebung finden Sie hier:

Montag, 28. Dezember, 12.56 Uhr

Kollision mit einzigem Auto auf Groß-Parkplatz

Ein etwas kurioser Unfall mit rund 4000 Euro Schaden ist am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags auf dem Parkplatz des Supermarkts in der Bahnhofstraße geschehen. Ein 66-Jähriger wollte laut einer Mitteilung der Polizei beim Bäcker Brötchen holen, stellte dann aber fest, dass geschlossen war. Als er wieder wegfuhr, stieß er beim Rückwärtsausparken mit seinem Wagen gegen das einzige andere Auto, das auf dem großen Supermarkt-Parkplatz abgestellt war. An beiden Fahrzeugen entstanden jeweils 2000 Euro Schaden.

Frau übersieht Auto beim Abbiegen

Eine 43-Jährige hat an Heiligabend einen Unfall an der Kreuzung Goethestraße/Stabelstraße/Aachenstraße verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte die Frau mit ihrem Wagen von der Goethestraße in die Aachenstraße abbiegen. Dabei übersah sie ein Auto, das aus der Stabelstraße angefahren kam und Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß entstanden rund 1000 Euro Schaden.