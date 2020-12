Ein 18-Jähriger war laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem Opel von Wahlwies nach Orsingen unterwegs und geriet auf Höhe des Steinbruchs auf der Orsinger Straße in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenspur. Laut Polizei lag dies vermutlich an Glatteis und nicht angepasster Geschwindigkeit. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW-Golf einer 54-jährigen Frau.

Während der Golf nach links von der Fahrbahn in den Grünstreifen abkam, prallte der Opel erst in die rechte Leitplanke, bevor er ebenso im linken Grünstreifen zum Stehen kam. Hierbei wurde ein Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigt, so die Polizei.

Der Opel-Fahrer wurde leicht verletzt und der Gesamtschaden liegt bei rund 25.000 Euro.