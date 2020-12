von der Lokalredaktion Stockach

Montag, 21. Dezember, 12.45 Uhr

Evangelische Kirchengemeinde sagt Gottesdienste ab

In der Evangelischen Kirche Steißlingen-Langenstein finden über Weihnachten keine Gottesdienste statt. Dies teilte Pfarrerin Martina Stockburger am Montagmorgen mit. Der Kirchengemeinderat habe nach Rücksprache mit der Kirchenleitung und der Gemeindeverwaltung die Risiken beim weihnachtlichen Gottesdienstbesuch für alle Beteiligten nochmals sorgfältig abgewogen.

Friedenslicht in Bodmaner Kirche abholbar

Am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen wird vor der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bodman das Friedenslicht aus Bethlehem aufgestellt. Alle sind eingeladen zur Kirche zu kommen, um das Licht abzuholen und mit nach Hause zu nehmen.

Absage und Alternative für die Krippenfeier

Eigentlich war für Heiligabend um 16.30 Uhr eine Krippenfeier im Freien in Mahlspüren im Hegau angekündigt. Diese muss nun coronabedingt ausfallen, heißt es in einer Mitteilung. Es gibt aber Alternativen.