Insgesamt 13 Punkte umfasst die Liste der Sanierungsmaßnahmen im Straßen und Tiefbau, die die Verwaltung in der vergangenen Woche dem Planungsausschuss des Gemeinderats für 2022 vorgelegt hat. Rund 540.000 Euro an Kosten sind dafür zusammengerechnet veranschlagt.

„Das ist keine kleine Maßnahme“, betonte Bürgermeister Rainer Stolz. Bei der Aufstellung der Liste habe man darauf geachtet, dass möglichst viele Ortsteile zum Zug kommen, erklärte Marina Steiner, Sachgebietsleiterin Tief-, Straßen- und Wasserbau im Stadtbauamt, den Ausschussmitgliedern.

Schwerpunkt in Zizenhausen

Ein deutlicher Schwerpunkt liegt in diesem Jahr allerdings in Zizenhausen. Mehr als die Hälfte des veranschlagten Gesamtbudgets für das Jahr 2022 fließt dort in die Sanierung der Sennhofstraße und der dortigen Stützmauer im Bereich der Kreuzung Schulstraße/Sennhofstraße.

„Eigentlich müssten wir diese Maßnahme auf zwei Jahre aufteilen, aber die Stadtwerke müssen auf der ganzen Länge eine neue Wasserleitung verlegen“, erklärt Steiner. Und das gehe eben nur am Stück. Genauso mache es in diesem Zusammenhang einfach auch Sinn, die Stützmauer an der Kreuzung Schulstraße/ Sennhofstraße zu sanieren, wenn die Arbeiten dort ohnehin laufen. Aus diesem Grund ist dieses Bauvorhaben auf eine solche Größe angewachsen.

Drei Maßnahmen in der Kernstadt

Gleich drei wichtige Punkte stehen in der Kernstadt an. Dort sollen in der Ludwigshafener Straße der Geh- und Radweg saniert werden. In der Hermann-Erich-Busse-Straße steht eine gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken an.

„Es ist gut, dass wir das am Stück machen können, denn dadurch lassen sich auch Kosten sparen“, so Steiner. Rund 55.000 Euro beträgt der Anteil, den die Stadt für diese Bauarbeiten beisteuern muss, geht aus den Sitzungsunterlagen hervor. Die dritte Maßnahme in der Kernstadt ist die Sanierung der Stützmauer am Stadtwall. Insgesamt schlagen die geplanten Sanierungsprojekte in der Kernstadt mit rund 105.000 Euro zu Buche.

Zuständigkeit Die Stadt Stockach ist für die Sanierung der städtischen Straßen zuständig und muss daher auch die Kosten für die anfallenden Maßnahmen tragen. Anders sieht es aus, wenn es sich um Kreis- oder Bundesstraßen handelt. So ist etwa für die aktuell laufende Sanierung der B 34 zwischen Espasingen und Ludwigshafen weder die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen noch die Stadt Stockach, sondern das Regierungspräsidium Freiburg zuständig. Die Mittel für die Sanierung von Bundesstraßen kommen vom Bund. Im Falle der B 34 soll diese nach ihrer Fertigstellung allerdings zur Landestraße herabgestuft werden.

Auf Espasinger Gemarkung soll der Radweg Richtung Wahlwies im Bereich zwischen Klein Mösle und Paradiesgärten saniert werden. Die geschätzten Kosten hierfür liegen bei rund 10.000 Euro. In etwa die gleiche Summe fällt für zwei insgesamt zwei Projekte in Hindelwangen an. Dort sollen bei der Nellenburghalle und in der Oberdorfstraße Gehwegabsenkungen für Rollstuhlfahrer geschaffen werden. „Diese Maßnahmen wurden im September als Wunsch aus dem Ortschaftsrat an uns herangetragen“, sagt Steiner.

Im Ortsteil Hoppetenzell findet sich ein weiterer Schwerpunkt der Planungen. Insgesamt rund 85.000 Euro sollen in diesem Jahr dort in Straßensanierungen investiert werden. Dabei geht es um einen Teil der Gemeindeverbindungsstraße nach Zoznegg.

Der Parkplatz der Johanniterhalle in Hoppetenzell ist in schlechtem Zustand und soll eine Frischzellenkur erhalten. | Bild: Dominique Hahn

„Insgesamt ist die Maßnahme an dieser Straße in drei Teile aufgeteilt“, so Steiner. Der erste Abschnitt, der sich in einem sehr schlechten Zustand befinde, solle nun angegangen werden. Daneben soll der Parkplatz der Johanniterhalle eine dringend benötigte Frischzellenkur erhalten, und ein Teilstück der Johanniterstraße soll ebenfalls saniert werden.

Noch kein genauer Zeitplan

Härtleweg und Finkenstraße sollen in Mahlspüren im Hegau für rund 10.000 Euro partiell saniert werden, ebenso die Zufahrt zum Sonnenberghof in Winterspüren. Hierfür fallen voraussichtlich 25.000 Euro an. Zu guter Letzt steht auch noch die Sanierung des Burgwegs in Wahlwies an. Durch die Unwetter im vergangenen Jahr sei dieser stark beschädigt worden. Bislang sei er nur provisorisch hergerichtet worden. 20.000 Euro sind für diese Maßnahme in den Sitzungsunterlagen des Planungsausschusses veranschlagt.

„Durch die Zustimmung im Planungsausschuss können jetzt die Arbeiten ausgeschrieben werden. Da sind wir schon dran“, so Steiner gegenüber dem SÜDKURIER. Wann genau die Arbeiten ausgeführt werden, sei erst nach der Ausschreibung ersichtlich und wie lange an den einzelnen Baustellen gearbeitet werde, hänge von der Größe der Maßnahme ab und wie viele Arbeitskolonnen gleichzeitig durch das Bauunternehmen eingesetzt werden können, erläutert Steiner. Auch das Wetter spiele eine große Rollen bei der Dauer der Baumaßnahmen.