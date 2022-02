Um das geplante Seniorenzentrum auf dem Areal der früheren Gärtnerei Lutz an der Dillstraße war es seit einer Präsentation im Planungsausschuss im Juni 2021 still. Der Bau der Anlage mit Tiefgarage ist aber inzwischen näher als je zuvor. Alles baurechtlich Notwendige soll laut Jürgen Metzger und Bilal Cinar von der Planungsgesellschaft MC1 bis Ende Februar abgestimmt werden. Es seien auch noch notwendige Gutachten erstellt worden.

Sie hoffen, dass sie zum Ende des ersten Quartals den Bauantrag stellen können, und rechnen vom Antrag bis zur Genehmigung mit rund einem Vierteljahr. „Es geht dieses Jahr los“, sagt Cinar zum anvisierten Baubeginn.

Das Areal mit der ehemaligen Gärtnerei Lutz an der Dillstraße sieht momentan so aus. Der Grünstreifen links gehört momentan noch der Stadt. Bild: Jürgen Metzger | Bild: Jürgen Metzger

Eine Darstellung des geplanten Seniorenzentrums an der Dillstraße: So ist die Anordnung der neuen Gebäude geplant. Oben links ist der Stadtwall zu sehen. Bild: KAB Architekten GmbH | Bild: KAB Architekten

Viele Abklärungen im Vorfeld

Metzger und Cinar sind bereits die Besitzer des Lutz-Grundstücks und treiben die Pläne voran. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER berichten sie von positiven Gesprächen mit der Stadtverwaltung und ebenso guten Erfahrungen mit dem Gemeinderat. Es sei wohltuend, dass Bürgermeister Rainer Stolz eine so klare Position habe, sagt Metzger. „In Abstimmung mit den Wünschen aus Stockach haben wir alles in ein Paket geschnürt“, beschreibt er. Die Planung orientiere sich am lokalen Bedarf und verfüge über eine sinnvolle Architektur.

Ehe die beiden das Lutz-Gelände gekauft haben, hätten sie erst mit der Stadtverwaltung gesprochen. Denn in der Vergangenheit hätten schon andere Interessenten Ideen für das Grundstück gehabt, die aber allesamt gescheitert seien. „Dort ist keine rein wohnwirtschaftliche Nutzung möglich“, erklärt Metzger zum baurechtlichen Hintergrund. Nun könne auf dem Areal samt einem Nebengrundstück, das noch der Stadt gehört, in der Absprache mit allen Seiten ein ordentliches Projekt entstehen.

Metzger und Cinar legen großen Wert darauf, dass auch architektonisch ein Gebäude-Komplex entsteht, der noch in zehn Jahren allen gefällt. Und sie wollen, dass die Senioren ein Umfeld haben, in dem sie würdevoll leben können. Mit dem Standort am Dillplatz seien die künftigen Bewohner mitten in der Stadt, hätten Einkaufsmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung und eines Tages den Aach-Park, den die Stadt momentan plant.

Was genau geplant ist

Es soll ein Seniorenzentrum mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen, einer Tiefgarage und einer Apotheke entstehen. In einem der Gebäude solle es auch Praxisräume geben. Die jetzige Erhöhung sowie die Mauer am Gehweg sollen weg – alles wird ebenerdig. Die drei Gebäude werden laut den Plänen fächerartig so angeordnet, dass der historische Stadtwall hinter ihnen zur Geltung komme.

Im rechten Gebäude direkt am Württembergerhofweg soll die Steigung des Geländes genutzt werden, um im ersten Obergeschoss ebenerdig den Zugang und die Zufahrt zur Kurzzeitpflege der Sozialstation Bodensee einzurichten. Es soll 39 Wohnungen und 15 Zimmer geben, davon fünf Wohnungen für Schwerstbehinderte.

Die Ecke Dillstraße/Württembergerhofweg soll später keine Mauer und Erhöhung mehr haben. Alles soll zum Gehweg hin ebenerdig werden. Bild: Ramona Löffler | Bild: SK

Was die Lage so besonders macht

Sowohl beim Einkaufen als auch beim Spazierengehen im Park sei es für die Bewohner der Anlage nicht notwendig, den Bus oder das Auto zu benutzen, so Metzger. Auch die Nähe zur Schule und wie belebt die ganze Umgebung sei, trage dazu bei, dass die Heimbewohner dort nicht auf dem Abstellgleis seien. „Der künftige Aach-Park in der Nähe ist wunderbar. Man kann das Haus verlassen und direkt hineingehen. Das ist sensationell“, schwärmt Metzger.

Auch die Lage von Stockach nahe dem Bodensee und der Ruf der Stadt seien toll. Obwohl das Heim noch nicht steht, habe er sogar schon eine Art erste Bewerbung um eine Wohnung von jemandem erhalten, der eine Senioren-Wohnung in Bodensee-Nähe suche.

Cinar ergänzt, er und Metzger sähen in ihrem Konzept die Zukunft. Die Bewohner könnten eigenständig wohnen und bestimmte Betreuungsleistungen nach Bedarf dazu buchen. Mit verschiedenen Wohnungsgrößen könne jeder das Passende für sich finden. „Wir sind gespannt und zuversichtlich, dass wir einen Bereich abdecken, den es so noch nicht gibt“, fasst Cinar zusammen.

Bild: Löffler, Ramona

Regionale Firmen sollen bauen

Für den Bau werde es zwar Ausschreibungen geben, doch Metzger und Cinar haben bereits bei einigen Firmen vorgefühlt. Sie legen Wert darauf, manche Gewerke an regionalen Betriebe zu vergeben. Damit hätten sie in der Vergangenheit bei anderen Bauprojekten bereits gute Erfahrungen gemacht. „Wir haben sehr gute Leute in der Region“, sagt Cinar. Er und sein Geschäftspartner hätten bereits rund zwei Dutzend Projekte in dieser Größenordnung umgesetzt. So eine Größe wie auf dem Lutz-Areal in Stockach gebe es aber nicht jeden Tag.

Zu den Kosten möchten Metzger und Cinar noch keine Angaben machen, da ein paar Dinge noch zu besprechen seien. Zur Offenlage des Bebauungsplans werde alles feststehen, sagen sie.