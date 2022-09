Zweimal schon war die Stadt Stockach mit von der Partie, bei der Museumsnacht Hegau-Schaffhausen. Nach einem guten Start im Jahr 2019 und einer coronabedingt schwierigen Fortsetzung 2021 soll das Format in Stockach nun in diesem Jahr voll durchstarten und zu einer Stockacher Kulturnacht werden, kündigt Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier bei der Vorstellung des Programms an.

Neben dem Stadtmuseum und der Bücherei im alten Forstamt sind die Hauptstelle der Volkshochschule (VHS) und nach einem Jahr Pause auch das Seilermuseum wieder von 17 bis 24 Uhr geöffnet und bieten bei freiem Eintritt spannende Einblicke und abwechslungsreiche Programmpunkte für jung und alt.

Erstmals beteiligt sich am Samstag, 17. September auch die Seelsorgeeinheit Stockach an der Museumsnacht, denn um 17 Uhr wird es eine Führung auf den Kirchturm geben. Um 18.30 folgt am gleichen Ort eine neue Auflage der Baustellenführung durch die St. Oswald-Kirche, die vergangene Woche, am Tag des offenen Denkmals, schon einen großen Zuspruch erlebte.

Seilermuseum bietet einen Ausflug in die Geschichte

Um 18, 20 und 22 Uhr bietet das Seilermuseum Kurzführungen mit Arbeitsproben an, berichtet, Seilermeister und Museumsmacher Bernhard Muffler. „Wir nehmen die Leute mit auf eine Reise in die 6000-jährige Seilertradition am Bodensee“, kündigt er an. Die Führungen seien für Teilnehmer aller Altersgruppen geeignet. Ein Besuch lohne sich jedoch auch zwischendurch, denn das Museum wird ebenfalls den ganzen Abend geöffnet sein.

Die Werke von Sybille Trefflich sind bunt und laden zum Träumen ein. | Bild: Sybille Trefflich

In der Hauptstelle der VHS findet um 17 Uhr die Vernissage zu einer Ausstellung mit Bildern von Sybille Trefflich statt. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Saxophonquartett der VHS, kündigt Frank Weigelt, Leiter der VHS-Hauptstelle Stockach an. Den ganzen Abend über wird es dann Gelegenheit geben, die rund 20 Werke, die man laut Künstlerin Sybille Trefflich als märchenhaft verträumt beschreiben kann und die durch ihre Farbenpracht bestechen, zu bestaunen. „Wir wollten schon immer den Rahmen der Kulturnacht nutzen, um in unseren Räumen lokale Künstler zu promoten“, betont Weigelt.

Miró, Musik und Mahlzeit

Natürlich sind auch die Türen des Alten Forstamts an diesem Abend bis 24 Uhr geöffnet. Das Stadtmuseum bietet um 19.30, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr jeweils Kurzführungen durch die aktuelle Miró-Ausstellung an. Zusätzlich gibt es spezielle Führungen für Kinder um 18 und 19 Uhr.

„Besonders freue ich mich darüber, dass wir im Rahmen der Kulturnacht hier im Haus auch dem Bläserquintett der Musikschule eine Bühne bieten können“, sagt Museumsleiter Johannes Waldschütz. Das Konzert findet um 17.30 Uhr im Stadtmuseum statt. Zudem wird es im Alten Forstamt auch Snacks, katalanischen Wein und andere Getränke für den kleinen Hunger geben. Für den größeren Hunger wird das Seilerhaus entsprechend geöffnet haben, kündigt Waldschütz an.

Bürgermeister Rainer Stolz (links) bei der Vernissage zur Miró-Ausstellung im Stadtmuseum. Im Rahmen der Kulturnacht ist die Ausstellung bis 24 Uhr zu sehen. | Bild: Löffler, Ramona

Appetithappen am Vorabend Für die Feinschmecker unter den Kunstfreunden gibt es übrigens bereits am Vorabend der Kulturnacht, am Freitag, 16. September ein Schmankerl mit dem Miró Feinschmeckerabend im Adler Wahlwies. Jürgen Veeser wird dort ein Gourmet-Menü rund um Joan Miró und seine magischen Farb- und Zeichenwelten zaubern, heißt es im Flyer zur Kulturnacht. Zwischen den einzelnen Gängen werden die Werke des katalanischen Künstlers und die begleitenden Weine vorgestellt. Los geht es um 18.30 Uhr. Karten sind noch im alten Forstamt, im Gasthaus Adler oder unter tickets.stockach.de erhältlich, berichtet Museumsleiter Johannes Waldschütz.

Von 17 bis 20 Uhr heißt es für Kinder malen und lesen rund um Miró in der Stadtbücherei. Wie Sabine Luther-Kögel von der Stadtbücherei ankündigt, wird auch diese Einrichtung im alten Forstamt an diesem Abend bis 24 Uhr geöffnet sein, auch wenn Bücher ausleihen dann nach dem Ende der regulären Öffnungszeit nicht mehr möglich ist. Ein Besuch zum Stöbern und Schmökern lohnt sich trotzdem.

Museumsrallye bietet Spannung und Gewinnchancen

Ein weitere Highlight, welches das Team der Stadtbücherei vorbereitet hat, ist eine Actionbound-Tour. Dabei handelt es sich um eine digitale Rallye durch die Stadt rund um den Kulturcampus zwischen Altem Forstamt, VHS und Seilermuseum und die beteiligten Museen. Dafür können entweder eigene Smatphones genutzt oder Tablet-Computer in der Stadtbücherei ausgeliehen werden. „Wer mitmacht und dabei das richtige Lösungswort errät, der kann am Ende sogar etwas gewinnen“, verrät Sabine Luther-Kögel.

Das besonders schöne an der diesjährigen Museumsnacht Hegau-Schaffhausen ist, dass der Eintritt frei ist. „Das gilt natürlich auch für die Angebote in Stockach“, betont Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier, die sich sehr gut vorstellen kann, die Stockacher Kulturnacht im Rahmen der Museumsnacht in den kommenden Jahren noch weiter auszubauen, wie sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER betont.

„Wer in Stockach Kultur macht, soll sich in Zukunft gerne an die Kulturnacht andocken können“, so Bruggaier. Flyer mit dem kompletten Programm und weiteren Details zu den Stockacher Veranstaltungen im Rahmen der Kulturnacht sind im alten Forstamt, sowie an verschiedenen anderen Stellen in der Stadt erhältlich. Weitere Informationen gibt es zudem auf der Internetseite der Stadt.