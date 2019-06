Eine Frau fuhr laut einer Mitteilung der Polizei mit ihrem Opel in Richtung Espasingen und musste aufgrund eines abbiegenden Motorrades bremsen. Der Fahrer eines hinter ihr fahrenden BMW bremste ebenfalls, doch eine nachfolgende Fahrerin prallte mit ihrem Citroen auf den BMW. Dieser wurde dabei auf den Opel geschoben. In der Folge kam es mit einem im Gegenverkehr heranfahrenden Audi und dem Citroen zur Kollision, so die Polizei.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50 000 Euro.