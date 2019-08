von SK

Ein unbekannter Autofahrer ist in den Anhänger eines Lastzuges geprallt und dann einfach davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich laut einer Mitteilung der Polizei am Montag gegen 19.40 Uhr auf der Bundesstraße 313. Demnach war der unbekannte Autofahrer in seinem roten VW Polo um diese Zeit von Zizenhausen in Richtung Hoppetenzell unterwegs.

In einer Rechtskurve sei die unbekannte Person mit dem Auto ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zu dem Zusammenstoß. Laut der Mitteilung handelte es sich bei dem VW Polo um ein älteres Modell. Den Schaden beziffert die Polizei mit mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.