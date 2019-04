von SK

Laut einer Pressemeldung der Stockacher Feuerwehr ereignete sich der Unfall an der Bundesstraße 313 zwischen Zizenhausen und Hoppetenzell. Gemeldet worden sei ein Auto, das von der Straße abgekommen, eine Böschung hinuntergefahren und im Bach gelandet sei. Auf dem Fahrzeug hätten Bäume gelegen. Personen seien nicht mehr im Fahrzeug gewesen beziehungsweise bereits vom Rettungsdienst versorgt worden, heißt es in der Meldung. Die Feuerwehrleute hätten keine undichten Stellen am Auto festgestellt. Sie entfernten die Bäume und unterstützten den Abschleppdienst. Die Feuerwehr Zizenhausen war mit 13 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei war gestern für weitere Informationen nicht zu erreichen.