von Stephan Freißmann und Julian Singler

An der Anschlussstelle Stockach-Ost der Autobahn 98 kam es zu leichten Wartezeiten wegen der Ampel, die während der Bauarbeiten den Verkehr regelt. Diese sorgt dafür, dass die Autos, die von der Autobahn kommen, weiterfahren können und sich nicht in die Autobahn hinein aufstauen. Auch laut Peter Fritschi, Leiter des städtischen Baurechts- und Ordnungsamtes, laufe der Verkehr ordentlich. Der Ast, der die eigentliche B 313 mit der Autobahnauffahrt Stockach-West verbindet und über den auch der Verkehr nach Wahlwies fließt, wird bis Mitte Dezember saniert. Daher bleibt der Straßenabschnitt in dieser Zeit voll gesperrt. Ab- und Auffahrt auf die Autobahn 98 auf dieser Seite bleiben ebenfalls zu.