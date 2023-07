Endlich bricht auch für Konzertbesucher und -veranstalter wieder so etwas wie Normalität an. Die Corona-Pandemie ist verblasst, Planungen laufen wieder langfristig und das Publikum weiß rechtzeitig, worauf man sich freuen darf. Zum Beispiel auf das Hohentwiel-Festival, das im Juli zum zweiten Mal nach Corona wieder im gewohnten Format stattfindet. Ab Freitag, 21. Juli, bringt der Konzertveranstalter Kokon an drei Abenden international erfolgreiche Künstler auf Singens Hausberg. Und mit etwas Glück können Sie Eintrittskarten für die Konzerte und eine exklusive Führung hinter die Kulissen des Festivals gewinnen.

Denn der SÜDKURIER öffnet gemeinsam mit dem Veranstalter wieder die Türen für Abonnenten der Print- sowie Online-Ausgabe. Die Gewinner erfahren aus erster Hand, wie in dem historischen Gemäuer mit seinen beengten Verhältnissen auf der Karlsbastion die Technik untergebracht wird, die für große Konzerte notwendig ist. Es erwarten Sie spannende Einblicke. Und das gibt es zu gewinnen:

Singer-Songwriter Philipp Poisel macht den Anfang

Den Auftakt der Konzertreihe macht am Freitag, 21. Juli, der Singer-Songwriter Philipp Poisel. Der wollte eigentlich Realschullehrer werden, machte stattdessen aber Karriere als Popmusiker. Herbert Grönemeyer höchstselbst nahm ihn 2008 bei seiner Plattenfirma unter Vertrag. Seitdem ging es mit Poisels Karriere steil bergauf. Das aktuelle Album „Neon“ hat laut der Presseinformation zum Festival die Top Ten der Charts erreicht.

Einen Vorgeschmack darauf, wie viele Menschen die Musik von Philipp Poisel schätzen, erlaubt ein Blick auf seien Abrufzahlen beim Streaming-Dienst Spotify: Allein der bekannteste Titel „Wie soll ein Mensch das ertragen“ hat mehr als 52 Millionen Aufrufe. Zur Verlosung geht es hier. Teilnahmeschluss ist am Montag, 17. Juli.

La Brass Banda spielen auf der Karlsbastion

La Brass Banda sind zwar eine bayerische Blasmusik-Gruppe. Aber sie stellen die Klischees des Genres auf den Kopf und machen Blasmusik fürs 21. Jahrhundert. Die Gruppe, die längst in der ganzen Welt unterwegs ist, mischt immer wieder alle möglichen Genres in ihre Musik. Und am Samstag, 22. Juli, ist sie auf Singens Hausberg zu erleben.

Bei La Brass Banda verzeichnet Spotify das Stück „Autobahn“ als meist gehörtes mit mehr als zehn Millionen Aufrufen. Hier können Sie Karten gewinnen. Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 18. Juli.

Soul-Sängern Joss Stone zu Gast auf dem Vulkan

Soul-Star Joss Stone ist seit 20 Jahren auf der Bühne – und feiert das auch auf dem Hohentwiel. Bereits mit 15 Jahren hatte die Sängerin aus Großbritannien ihren Durchbruch mit dem Debütalbum „The Soul Sessions“. Seitdem ist sie mit Musikern wie James Brown, Herbie Hancock oder Stevie Wonder aufgetreten. Und am Sonntag, 23. Juli, wird sie auf dem Hontes erwartet.

Als meist gehörten Song von Joss Stone verzeichnet Spotify „Right To Be Wrong“ mit mehr als 62 Millionen Aufrufen. Zur Kartenverlosung geht es hier. Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 19. Juli.

Das Festival Das Hohentwiel-Festival ist eines der ältesten Freiluft-Festivals in der Region. Veranstalter ist seit 2020 Kokon Entertainment, doch zu Beginn dieser Zeit wurde das Festival wegen der Corona-Pandemie verschoben. Das Unternehmen mit den beiden Geschäftsführern Dieter Bös und Xhavit Hyseni hat seinen Sitz in Konstanz. Es veranstaltet auch die Konstanzer Sommerkonzerte sowie Open-Air-Konzerte im Konstanzer Bodenseestadion. Bei früherer Gelegenheit zählte Bös auch auf, welche großen Namen bereits beim Festival rund um Singens Hausberg zu Gast waren: Unter anderem bilden Miles Davis, Al Jarreau, die Scorpions, Crosby Stills and Nash oder, erst vor ein paar Jahren, Zaz eine illustre Reihe. Zum Hohentwiel-Festival gehört auch das Burgfest mit reichlich Musik und Kleinkunst, das von Kultur und Tagung Singen (KTS) organisiert wird. Dieses Jahr findet es am Sonntag, 16. Juli, von 10 bis 21 Uhr statt – und zwar mit Programm in allen Teilen der Festung. Und in diesem Jahr gibt es mit dem Doppelauftritt des Blasorchesters der Stadt Singen (BOS) und des Städtischen Blasorchesters Tuttlingen am Samstag, 15. Juli, um 19 Uhr noch ein besonderes Schmankerl.

Der SÜDKURIER und der Konzertveranstalter Kokon öffnen wieder Türen hinter die Kulissen des Hohentwiel-Festivals. Mit dem Singener Hausberg im Hintergrund posieren (von links) Xhavit Hyseni (Kokon), der Singener SÜDKURIER-Redaktionsleiter Stephan Freißmann und Dieter Bös (Kokon). | Bild: Sarah Seibl

Die glücklichen Gewinner treffen sich jeweils um 17.30 Uhr, das ist eine halbe Stunde vor dem regulären Besuchereinlass. Treffpunkt ist am Einlass Gästeliste oben am Berg, dort sind die Namen hinterlegt. Es folgt eine Führung in den Bereich hinter der Bühne mit vielen Einblicken und Anekdoten. Die Gewinner können dann gleich auf dem Singener Hausberg bleiben, denn zum Paket gehört auch der Eintritt zum Konzert.

Beginn der Konzerte ist jeweils gegen 19 Uhr mit den Vorbands, sagt Dieter Bös, Co-Geschäftsführer des Konzertveranstalters Kokon. Die Hauptkünstler des Abends treten dann gegen 20 Uhr auf, Joss Stone laut Bös vermutlich eine halbe Stunde später.

Wer mitmachen und gewinnen kann

Bei der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ können alle Abonnenten von Online- und Printmedien des SÜDKURIER teilnehmen (gegebenenfalls Abo-Nummer dem Kontoauszug entnehmen). Gewinnen können pro Abend fünf Leserinnen und Leser, die noch jeweils eine Begleitperson mitbringen dürfen. Und wer bei der Verlosung kein Glück hat, kann auf dieser Seite immerhin mit etwas Glück vergünstigte Tickets für zahlreiche Konzerte in der Region beim SÜDKURIER kaufen. Auch das Hohentwiel-Festival ist dort noch vertreten.

Planungen für nächstes Jahr laufen schon

Erst kürzlich hat der Singener Gemeinderat die Unterstützung für das Hohentwiel-Festival erneuert. Das sommerliche Großereignis ist damit für weitere drei Jahre gesichert. „Dieses Vertrauen gibt uns Rückhalt“, sagt Xhavit Hyseni, Co-Geschäftsführer von Kokon, beim Vorgespräch. „Wir wollen uns als verlässlicher Partner erweisen“, ergänzt Dieter Bös. Er lässt durchblicken, dass im nächsten Jahr wieder die vier Konzerte auf dem Berg geplant werden, die durch die naturschutzrechtlichen Vorgaben zugelassen sind. Dieses Jahr bestreitet das Blasorchester der Stadt Singen gemeinsam mit dem Städtischen Blasorchester Tuttlingen den vierten Musikabend auf dem Hohentwiel – mit einem Konzert am Samstag, 15. Juli, das der Filmmusik von John Williams gewidmet ist.

Die Planungen fürs nächste Jahr laufen schon, sagt Hyseni: „Im Idealfall können wir die ersten Gruppen für 2024 bekannt geben, wenn in diesem Jahr die letzte Band von der Bühne geht.“ Es kehrt eben wieder Normalität ins Geschäft der Konzertveranstalter ein.