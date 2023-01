Tengener Bürgermeister gibt ab

Mission Tengen abgeschlossen: Der einstmals jüngste Bürgermeister Baden-Württembergs Marian Schreier gibt sein Amt als Bürgermeister von Tengen ab und sucht neue Herausforderungen. Das gab er zu Jahresbeginn in einer Gemeinderatssitzung bekannt und erklärte, seine Ziele für Tengen erreicht zu haben. Ein neuer Bürgermeister soll am 5. März 2023 gewählt werden.

Tengens Bürgermeister Marian Schreier teilte dem Gemeinderat mit, dass er für eine zweite Amtszeit nicht mehr kandidiert. | Bild: Uli Zeller

Schwerer Brocken fällt vom Hontes

Das hätte in einer Katastrophe enden können: Ein Felsen mit einem Gewicht von rund 1,3 Tonnen ist im April auf den Ten-Brink-Weg beim Hohentwiel gestürzt. Wie die Stadtverwaltung Singen dann mitteilte, musste deshalb aus Sicherheitsgründen die Zufahrt zum Hohentwiel kurzfristig gesperrt werden. Eine Seilbegehung sollte Klarheit schaffen.

Da liegt er: Der Felsbrocken, der vom Hohentwiel stürzte. | Bild: Stadt Singen

Praxis-Fall landet vor Gericht

Das Ende der Singener Neurochirurgie-Praxis von Bahram Hashemi hat für Aufsehen gesorgt: Erstmals gab es bei einem Gerichtsverfahren im Mai Einblicke zum Ende der Praxis. Der Arzt ging gerichtlich gegen die Kündigung der Kooperation durch den Gesundheitsverbund Kreis Konstanz vor. Der Gesundheitsverbund kündigte wohl, weil Hashemi äußerst schwerwiegende Vorwürfe gegen Dritte in Umlauf gebracht haben soll. So lief die Verhandlung.

Die Praxisräume des Neurochirurgen Bahram Hashemi in einem Gebäude des Singener Krankenhauses. | Bild: Freißmann, Stephan

Klinik-Grundstück steht parat

Wo soll ein neues Klinikgebäude hin, wenn es vom Kreis so beschlossen wird? Die Stadt Singen hatte gleich einen Vorschlag parat. Das besagte Grundstück, das eine Fläche von 50.000 Quadratmetern haben könnte, liegt zwischen Hohenkrähen- und Bruderhofstraße vor der Auffahrt zur Autobahn A81. Radolfzell zog nach, was der Kreis macht, ist noch offen.

Hier soll der Krankenhausneubau in Singen hin: Der Oberbürgermeister gab den Standort bekannt. | Bild: Matthias Güntert

Stadt Singen greift durch

Die Stadt Singen griff zu drastischen Maßnahmen, um weitere Gewalt auf den Straßen zu unterbinden: Sie hat nach der Massenschlägerei am 29. März ein Aufenthalts- und Waffenverbot in der Innenstadt gegen 27 Personen ausgesprochen. Bei der Schlägerei war es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen 20 bis 30 jungen Männern syrischer Familien mit mehreren Verletzten gekommen. So begründete die Stadt das Verbot.

Großeinsatz der Polizei bei der Massenschlägerei in Singen, die zu einem Aufenthaltsverbot für die Beteiligten führte. | Bild: Freißmann, Stephan

Ende eines Geschäfts mit Tradition

Das Sporthaus Schweizer steht vor dem Aus: Der Inhaber Otto Schweizer gab seinen Entschluss bekannt, das Traditionsgeschäft in der Singener Innenstadt zu schließen. 1959 haben seine Eltern das Geschäft gegründet, das er in zweiter Generation führte – seit nunmehr 30 Jahren. Die Suche nach einem Nachfolger blieb erfolglos, jetzt geht ein Lebenswerk zu Ende.

Intersport Schweizer schließt – die Nachricht über das Aus für das Traditionshaus machte betroffen. | Bild: Freißmann, Stephan

Weihnachtsmarkt fällt aus

Der Hüttenzauber wurde auch in diesem Jahr abgeblasen: 2021 wurde der Singener Weihnachtsmarkt einen Tag vorher abgesagt, dieses Jahr waren die Veranstalter eher dran. Der Grund: Zu wenig Standbetreiber wollten mitmachen. Die gute Nachricht war, dass der Martinimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 6. November stattfinden konnte.

Kein Hüttenzauber! Fritz Renz und Felix Ebner (von links) von der Firma Event Promotion bauen die Häuschen des Singener Weihnachtsmarkts wieder ab. | Bild: Freißmann, Stephan

Eine Kneipen-Ära endet

Der Wirt des Café Schroeder hört auf: Seit 1988 betreibt Inhaber Edgar „Eddy“ Deschler das Schroeder in Singen. Am 31. Dezember ist für Deschler Schluss. „Dann ist für mich das Kapitel Schröder beendet“, sagt er. Aber es gibt dennoch gute Nachrichten, das Schroeder bleibt Singen erhalten – mit neuen Inhabern.

Edgar Deschler gibt das Café Schröder in Singen ab. | Bild: Matthias Güntert

Bäckerei macht dunkel

Das Licht bleibt einen Tag lang aus: Eine Singener Bäckerei protestierte im August so gegen die explodierenen Energiekosten. Die Bäckerinnung machte mit dieser Aktion darauf aufmerksam, dass sie nicht in das Energie-Kostendämpfungsprogramm aufgenommen wird. Der Singener Bäckermeister Eric Stadelhofer beteiligte sich. Warum er mitmachte, schildert er hier.

Der Singener Bäckermeister Eric Stadelhofer beteiligte sich an der Innungs-Aktion „Licht aus“, um auf steigende Kosten hinzuweisen. | Bild: Charlie Beierer

Eine Woche fährt kein Zug

Wenn die Bahn baut, müssen sich Fahrgäste auf Unannehmlichkeiten einstellen: Das war der Fall, als die Bahn im Juni die Ballenbergbrücke in Engen ersetzte. Es fuhr kein Seehas, keine Gäu- und Schwarzwaldbahn mehr zwischen Immendingen und Singen. Bahnfahrende mussten auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Wie das funktionieren sollte, steht hier.