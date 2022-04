Das hätte mit einer Katastrophe enden können: Ein Felsen mit einem Gewicht von rund 1,3 Tonnen ist am Dienstag auf den Ten-Brink-Weg beim Hohentwiel gestürzt. Wie die Stadtverwaltung Singen in einer Presseinformation mitteilte, musste deshalb aus Sicherheitsgründen die Zufahrt zum Hohentwiel kurzfristig am Mittwoch gesperrt werden. „Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, das von Vermögen und Bau Amt Konstanz zur Beurteilung der Gefahrenlage hinzugezogen wurde, hat diese Sicherheitsmaßnahmen aufgrund einer Vorortbegehung empfohlen“, teilt die städtische Pressestelle mit.

Wie Stefan Mohr, persönlicher Referent von OB Bernd Häusler auf Nachfrage mitteilte, habe kein Weg an der Sperrung vorbeigeführt. „1,3 Tonnen, das ist kein kleines Steinchen“, sagte er. Die vorübergehende Sperrung der Straße und der Wege im Bereich des Felssturzes erfolge nun bis man genau herausgefunden habe, woher der Felsen stammte und ob noch mit weiteren labilen Felsen zu rechnen sei. „Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck an der Klärung der Gefahrenlage“, so Mohr weiter.

Seilbegehung soll Klarheit schaffen

Dazu habe eine erste Begehung bereits in dieser Woche stattgefunden. Eine weitere Seilbegehung ist für kommende Woche anberaumt. „Experten müssen nun in die Wand rein und schauen, wo der Fels herkam und die dortige Beschaffenheit des Gesteins untersuchen“, so Mohr weiter. Er hoffe, dass die Sperrung nicht langfristig sei. Zur Erinnerung: Die letzte Sperrung des Hohentwiels dauerte über 15 Monate.

Die Festungsruine auf dem Hohentwiel ist von der Sperrung nach dem erneuten Felssturz nicht betroffen. | Bild: Arnim Weischer

Laut Pressestelle sei aktuell die Hohentwielstraße und für Fußgänger der Widerholdweg, der Ten-Brink-Weg und ein Teil des Vulkanpfades gesperrt. Die Zufahrt zur Domäne über die Duchtlinger Straße sei aber ebenso möglich wie der Besuch der Festungsruine. Auch der ausgeschilderte Premiumwanderweg „Hegau Vulkan Tour“ sowie die Wege aus Richtung Hilzingen sind von der Sperrung nicht betroffen und weiterhin nutzbar. Ebenso betroffen ist der Hohentwielbus, der zumindest dieses Wochenende nicht fahren werde.