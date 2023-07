Singen vor 59 Minuten

Endlich wieder Burgfest und Hohentwiel-Festival! Was Besucher in diesem Jahr wissen müssen

Das Blasorchester der Stadt Singen am 15. Juli und das Burgfest am 16. Juli machen den Anfang, dann folgen vom 21. bis 23. Juli die Konzerte: Viel los also auf dem Hontes. Hier gibt es die gesammelten Informationen.