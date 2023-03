Die dritte Band, die in diesem Jahr auf den Hohentwiel nach Singen kommt, steht fest: Mit angesagter Brassmusik rundet LaBrassBanda das Programm des Hohentwielfestivals 2023 ab. Das gab der Konstanzer Konzertveranstalter Kokon jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Bereits im November hatte Kokon verraten, welcher Künstler das erste Konzert am 21. Juli auf dem Hohentwiel bestreiten wird: Es ist der deutschsprachige Songwriter Philipp Poisel. Kurz darauf folgte die zweite Künstlerin: Soulsängerin Joss Stone kommt am 23. Juli auf den Singener Hausberg.

Barfuß auf dem Hontes?

Und nun also LaBrassBanda. Das Konzert der bayrischen Kultband ist auf den 22. Juli terminiert. Und Besucher können sich auf ordentlich Stimmung freuen. Obwohl LaBrassBanda ihre Wurzeln laut dem Veranstalter in Oberbayern habe, seien sie längst auf der ganzen Welt unterwegs – und dies sehr erfolgreich. „Mit einem Sound, der sich nicht um Genregrenzen zwischen Reggae, Ska, Punk, Techno, Brass oder was auch immer schert. Denn für LaBrassBanda gibt es keine Grenzen. Keine Ländergrenzen. Keine stilistischen Grenzen. Keine Grenzen im Kopf“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bodensee Silbermond, Sarah Connor, Lea und Zucchero: Diese Konzerte um den See stehen für 2023 schon fest Das könnte Sie auch interessieren

Alleine die Optik der Band ist ein echter Hingucker: Denn die Jungs tragen natürlich, wie es sich für echte Oberbayern gehört, Lederhosen. Und dann ist da noch so eine Sache. LaBrassBanda pfeifen auf gutes Schuhwerk, denn am liebsten spielen sie unten ohne – also barfuß. „Wer sie aber heutzutage immer noch in eine Schublade stecken möchte, auf der so was wie ‚Schräge bayerische Band‘ steht, hat nichts verstanden“, heißt es vom Veranstalter.

Hier gibt es die Karten

Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, der Einlass startet um 18 Uhr. Tickets sind ab dem 22. März um 10 Uhr erhältlich. Es gibt sie für 49,70 Euro. Die SÜDKURIER-Leser können sich noch auf eine Aktion mit 20 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis freuen. Diese ist auf insgesamt 200 Eintrittskarten limitiert, Details werden noch bekannt gegeben. Nachschauen lohnt sich unter www.suedkurier.de