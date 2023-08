Für einen 67-jährigen Mann hat der Besuch der Sparkassenfiliale im Reichenauer Gewerbegebiet Göldern am Sonntagmorgen, 6. August, ein schlimmes Ende genommen. Er erlitt bei einem Überfall schwere Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben.

Opfer muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Gegen 10 Uhr betrat der Mann die Filiale in der Straße Am Wollmatinger Ried. Dort kam es zunächst zu einer verbalen und schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung mit einem 34-jährigen Wohnungslosen, der sich in dem Vorraum niedergelassen hatte. Dabei ging der 67-Jährige zu Boden, der andere Mann trat daraufhin mehrmals auf ihn ein.

Zudem forderte der Jüngere unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Der Verletzte händigte daraufhin in Angst mehrere hundert Euro aus. Anschließend verließ der Räuber die Bankfiliale, während sein Opfer schwer verletzt ins Krankenhaus musste.

Polizei erwischt den Täter einige Stunden später

Lange hatte der Täter aber nicht Freude an seiner Beute: Beamte des Polizeireviers Konstanz schnappten den Tatverdächtigen schon am Sonntagabend im Konstanzer Stadtgebiet – im Vorraum einer anderen Sparkassenfiliale. Nach der Vorführung beim Haftrichter am Montagvormittag erließ dieser einen Haftbefehl gegen den vorbestraften und wohnsitzlosen Mann, der in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die den in der Bank bettelnden Mann am Sonntagvormittag bemerkt hatten, sich unter der Telefonnummer 07531 9950 zu melden.