Hochmusikalisch und sommerlich warm ging es am Sonntag in Radolfzell zu. Bei der diesjährigen Auflage des letzten verkaufsoffenen Sonntags im Jahr unter dem Motto „Musik uff de Gass“ genossen noch einmal mehrere tausend Besucher einen sommerlich warmen Tag in der Stadt. Versüßt wurde der Besuch in Radolfzell mit jeder Menge Musik.

Dixie- und Jazzsound in der Höllstraße beim verkaufoffener Sonntag „Musik uff de Gass“. | Bild: Jarausch, Gerald

An etlichen Stellen zwischen dem Seeufer und dem Herstellerverkaufszentrum seemaxx hatten sich einzelne Musiker oder Gruppen positioniert, um unterschiedliche Musikrichtungen abzudecken. Von der traditionellen Blasmusik bis zu handgemachter Musik aus der eigenen Feder war alles dabei. Ein eigenes Forum bekamen auch wieder die Radolfzeller Nachwuchsmusiker, die in Seemeile ihren Platz fanden und gegen Applaus und eine Hutspende ihr Können zum Besten gaben.

100 Händler haben geöffnet

Nicht minder relevant für den Erfolg des Aktionstages sind die annähernd 100 Einzelhändler, die an diesem Tag ihre Geschäftstüren geöffnet haben. Viele davon lockten am Sonntag zudem mit besonderen Angeboten und Rabatten. Mit dieser Mischung aus Unterhaltung, Aktionen, kulinarischer Versorgung ließ sich so ein perfekter Familientag in Radolfzell erleben.

Zu den verkaufsoffenen Sonntagen In Radolfzell gibt es zwei verkaufsoffenen Sonntage, die jeweils von der Aktionsgemeinschaft, einem Verbund der Radolfzeller Einzelhändler, organisiert werden. Im Frühjahr steht dieser unter dem Motto „Tag des Rades“ und im Herbst ist dies „Musik uff de Gass“. Beide Tage sind in der Regel sehr gut besucht.

Die Musiker verbreiteten sichtbar gute Laune bei den Besuchern. | Bild: Jarausch, Gerald

Münsterturm ist für Besucher offen

Wer zudem hoch hinaus wollte und sich einmal einen Blick über die Stadt gönnen wollte, konnte dies ebenfalls tun. Denn der Münsterturm war ein weiteres Mal an diesem Tag geöffnet. Von der Aussichtsebene in rund 40 Metern Höhe kann der Blick in alle Richtungen schweifen. Vom Hegau über den Untersee und in Richtung der Alpen ergibt sich ein herrliches Panorama.

Nachwuchsmusiker in der Seemeile: Hier spielen Fabian Baar (links) und Moritz Bromma am Marimbafon und Schlagzeug. | Bild: Jarausch, Gerald

Besonders glücklich zeigten sich die Vertreter der Aktionsgemeinschaft, die den verkaufsoffenen Sonntag seit Jahren organisieren: „Toll, dass das Wetter so schön ist und wieder so viele Menschen in der Stadt unterwegs sind“, stellte Suse Schad aus der Geschäftsstelle der Aktionsgemeinschaft beim Rundgang mit der Presse über das Veranstaltungsgelände fest.

Lockten zahlreiche Zuhörer auf den Marktplatz: Die Jugendkapelle Markelfingen unter der Leitung von Kuno Rauch. | Bild: Jarausch, Gerald

Besucher tingeln von Fest zu Fest

Offenbar stellt das ebenfalls sehr beliebte und zeitgleich stattfindende Büllefest, das in diesem Jahr in Iznang abgehalten wurde, keine beeinträchtigende Konkurrenz zum verkaufsoffenen Sonntag in Radolfzell dar. Im Gegenteil – es könnte durchaus sein, dass sich beide gegenseitig stärken, in dem die Besucher nacheinander beide Veranstaltungen besuchen.

Sphärische Klänge von Johanna und Jonathan Dammert an ihren Harfen. | Bild: Jarausch, Gerald

Die Voraussetzungen waren in jeden Fall dazu geschaffen worden. Denn zwischen Radolfzell und Iznang verkehrten an diesem Sonntag neben den Kursschiffen auch Sonderfahrten auf dem See und mit der Buslinie zwischen beiden Orten. In jedem Fall lockten beide Veranstaltungen am Sonntag extrem viele Besucher an.