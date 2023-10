Bei sommerlichen Temperaturen fanden sich zahlreiche Besucher beim Büllefest in der Gemeinde Moos ein. Die mittlerweile 46. Auflage fand in diesem Jahr im Ortsteil Iznang statt. Das Fest, das traditionell am ersten Oktobersonntag und damit auch am Tag des Erntedankfestes stattfindet, vermittelte in diesem Jahr eher das Gefühl eines Sommerfestes.

Wahrscheinlich das am meisten fotografierte Objekt auf dem Büllefest in Iznang. Ein beosnders langer Zopf aus rund 100 Büllezwiebeln am Stand von Angela Matt. | Bild: Jarausch, Gerald

Angesichts der Witterung konnte man nach dem wärmsten September seit der Aufzeichnung des Wetters kaum von einem herbstlichen Ereignis sprechen. Für die verschiedenen Strandbetreiber stellten diese Rahmenbedingungen indes ideale Voraussetzungen dar. Spätestens ab der Mittagszeit nutzten die Besucher die vielfältigen kulinarischen Möglichkeiten, die in der großen Mehrzahl die beliebte Höribülle in den Mittelpunkt stellten.

Zur Geschichte des Büllefestes Das Büllefest der Gemeinde Moos findet seit 1976 in wechselnder Reihenfolge in einem der Mooser Teilorte statt. Im nächsten Jahr wird es in Moos abgehalten. Dank einer Initiative heimischer Produzenten ist die Höri-Bülle seit 2014 eine europaweit geschützte Spezialität, die nur auf der vorderen Höri angebaut werden darf.

Zwiebeln in vielen Variationen und vor allem als Bülle wurden beim Büllefest angeboten. | Bild: Jarausch, Gerald

Alles rund um die Zwiebel

An den Ständen der örtlichen Vereine wurden verschiedene Variationen der milden, roten Zwiebel zubereitet und verköstigt. Vom Büllebrot über die Zwiebelsuppe bis hin zur beliebten Bülledünne war alles geboten. Mit passenden Getränken nutzen die Besucher die zahlreichen Sitzgelegenheiten in der Ortsmitte und am Ufer des Untersees.

Heimatcheck So lebt es sich in Moos: Viel Landwirtschaft und viel Schönes direkt am Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Besonders groß war diesmal auch das Angebot für Kinder. Mit einem Kasperletheater, der Feier Brigade aus Singen und anderen Spiel- und Bastelangeboten konnten sich die jüngeren Besucher des Festes bestens beschäftigen. Wie immer zogen vor allem die kunstvoll geflochtenen Büllezöpfe die Blicke der Besucher auf sich.

Dicht gedrängt: Das sommerliche Wetter lockte am Sonntag mehrere tausend Besucher auf das Büllefest in Iznang. | Bild: Jarausch, Gerald

Der größte Zwiebelzopf wiegt 20 Kilo

Das mutmaßlich größte Exemplar fand sich wahrscheinlich am Stand von Angela Matt. Rund 100 Büllezwiebeln mit einem Gewicht von über 20 Kilo hatte sie innerhalb von rund 45 Minuten darin verarbeitet. Das Prachtexemplar dürfte eines der meist fotografierten Motive an diesem Tag gewesen sein. Nach ihrer Aussage war die diesjährige Ernte der Bülle sehr erfolgreich. Auch mit der Qualität war sie sehr zufrieden.

Das Objekt der Begierde: Eine Frau greift nach einem Büllezopf. | Bild: Jarausch, Gerald

Das konnten nicht alle Gemüsenbauern der vorderen Höri von sich behaupten. So erklärte Michael Glaser, dass Ernte und Qualität der Bülle in diesem Jahr eher schwierig und nicht sonderlich gut gewesen sei. Vor allem das zu nasse Frühjahr und die später anhaltende Trockenheit hätte den Anbau nach seiner Aussage erschwert. Für die Besucher des Büllefestes war dies nicht erkennbar. An den Ständen lagen die Büllezöpfe und anderen Produkten zum Teil sackweise, so dass man von einem Engpass nichts zu erkennen konnte.

Stau beim Büllefest

Den gab es eher in anderer Hinsicht. Denn wie schon von anderen Büllefesten aus den Vorjahren gewohnt, strömten derart viele Menschen nach Iznang, dass es zeitweise nur ein zähes Vorankommen gab. So staute sich der PKW-Verkehr bis nach Radolfzell. Da waren Fußgänger und Radfahrer durchaus im Vorteil. Den ließen sich viele Einheimische nicht entgehen, indem sie genau auf diesem Weg auf die vordere Höri kamen.

Moos Hoher Besuch auf der Höri: Über welche Sorgen eine Landwirtin bei Cem Özdemir klagt Das könnte Sie auch interessieren

Besonders bequem ging das auch mit dem Schiff. Zwischen Radolfzell und Iznang verkehrte nicht nur das Kurschiff der BSB regelmäßig, sondern zusätzlich auch noch die Hörifähre. Das ermöglichte ein Pendeln zwischen dem Büllefest und dem verkaufsoffenen Sonntag „Musik uff de Gass“ in Radolfzell, der am gleichen Tag stattfand.