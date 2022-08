Das war keine ruhige Zugfahrt für die Mitreisenden! Am frühen Dienstagmorgen, 9. August, ist es im Regionalexpress 4706 von Konstanz in Richtung Offenburg zwischen den Bahnhöfen Radolfzell und Singen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Am Ende musste die Polizei einschreiten.

Singen Bundespolizisten schnappen dreifach gesuchten Straftäter am Bahnhof Singen Das könnte Sie auch interessieren

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 28-Jähriger und ein 31-Jähriger in einen Streit. Wie Daniela Schmidt von der Bundespolizei Konstanz mitteilte, beleidigte der Jüngere den Älteren nach dessen Zustieg um 5.04 Uhr in Radolfzell mehrfach. Dann verlagerte sich die Auseinandersetzung in ein anderes Abteil und endete damit, dass die Männer aufeinander losgingen.

Plötzlich fliegt eine Flasche durch den Zug

Dabei soll der 28-Jährige unter anderem eine Glasflasche nach seinem Kontrahenten geworfen haben, welche das Ziel verfehlte und an der Innenwand des Zugabteils zerbrach. Zeugen riefen die Kampfhähne zur Räson und verständigten die Polizei.

Konstanz Männer werfen E-Scooter von der Brücke auf die Gleisanlagen – dann naht ein Zug Das könnte Sie auch interessieren

Nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Singen wenige Minuten später brachten Beamte der Landespolizei die Männer aus dem Waggon, so Schmidt. Aktuell seien lediglich leichte Verletzungen bei den Kontrahenten bekannt. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz habe weitere Ermittlungen eingeleitet.

Nach der Befragung wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob in gebührendem zeitlichem Sicherheitsabstand, wusste Schmidt nicht.