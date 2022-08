Drei Männer haben am frühen Dienstagmorgen, 2. August, einen E-Scooter von einer Brücke auf die darunter verlaufenden Bahngleise am Haltepunkt Konstanz-Fürstenberg geworfen. Darüber informierte die Bundespolizei in einer Pressemitteilung. Eine Mitarbeiterin der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), die den Seehas betreiben, habe den zerstörten Roller noch vor der Einfahrt des nächsten Zuges aus den Gleisen gezogen.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt – auch ein materieller Schaden an den Anlagen entstand laut Bundespolizei wohl nicht. Hinweise von Zeugen hätten wenig später am Haltepunkt Wollmatingen zu einem 20-jährigen Tatverdächtigen geführt. Gegen den jungen Mann sowie zwei weitere noch unbekannte mutmaßliche Täter wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.