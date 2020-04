Ab Montag, 27. April, müssen Mund und Nase beim Einkaufen und im Nahverkehr bedeckt sein. Dies kann laut Aussage des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auch durch ein Tuch oder einen Schal erfolgen.

Wichtige Hinweise vorab

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der lokalen Geschäfte. Halten Sie beim Einkauf mindestens eineinhalb Meter Abstand zu anderen Personen.

Bedenken Sie, dass die Masken zwischenzeitlich ausverkauft sein können. Zudem können weitere Geschäfte Masken anbieten, die in diesem Artikel nicht gelistet sind.

Ab Montag gilt auch beim Kauf eines Mund-Nasen-Schutzes die Maskenpflicht. Bedecken Sie Mund und Nase bereits vor dem Betreten des Geschäfts mit einem Tuch oder Schal.

Folgende Geschäfte bieten Bedeckungen für Mund und Nase aus Stoff an. Entweder direkt an der Konstanzer Adresse oder via Bestellung. Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

Im Fanshop der DJK sind die wiederverwendbaren Behelfsmasken aktuell (Stand: 24. April, 15 Uhr) nicht vorrätig. Andernorts gibt es aber bald wieder welche: Mit der Aktion #konstanzlebt soll der Konstanzer Gastronomieszene geholfen werden. Auf der Webseite wird darüber informiert, dass ab Montag wieder Stoffmasken zur Verfügung stehen.

Die Konstanzer Apotheken führen zudem industriell gefertigte Masken. Die Stadt Konstanz hat die folgende Liste veröffentlicht.

Liste der Apotheken ausklappen Fürstenberg Apotheke (07531/77357)

Bodan-Apotheke (07531/65405)

Tiergarten Apotheke (07531/27051)

Malhaus Apotheke (07531/23900)

Rosgarten Apotheke (07531/128299-10)

Apotheke im Seerheincenter (07531/55672)

Purren Apotheke (07531/44268)

LAGO Apotheke (07531/282107)

See-Apotheke Sigismundstraße (07531/22100)

See-Apotheke Marktstätte (07531/22023)

Peterhauser Apotheke (07531/361060)

Apotheke am Fürstenberg (Lieferung Anfang nächster Woche)

SUSO-Apotheke hat bestellt (unklar, wann Lieferung eintrifft)

Außerdem hat die Stadt eine alphabetische Auflistung der Geschäfte herausgegeben, die Masken für ihre Kunden anbieten.

Liste der Geschäfte ausklappen Alexander Heitz, Arasian Dream, Arlow Hörgeräte, bent sørensen, Bettenhaus Hilngrainer, Bild & Rahmen KreativWerkstatt, Blumen Peter, Brunner Brillen & Hörgeräte, Buon Gusto Apéro, Coco Cosy, Design & Raum, dm-drogerie markt, Dolce Vita Coffee Shop, Donato-ital. & span. Spezialitäten, Edeka-Frischemärkte Baur, Etoile, Fodor Licht + mehr, Formenco, Frauschäfer Stoffe, Froschkönig, Gewürzschatulle, Goldschmiede H.-J. Baier, Gradmann 1864- Pafümerie, Herrenmode Bachstein, Homburger & Hepp, Jack Wolfskin, Juwelier Baur, Laura Mode, Lederwaren Hämmerle, Liebling und Töchter, Maas Natur, Maximilian`s – Feinkost & Bio, Mey, Mode Forum, Modehaus Fischer, More & More, Musik Ebert, mymuesli, N27, OBI, Optik Hepp, Otto Müller GmbH, Rad-Center Paradies Reisebüro, Rosgarten-Apotheke, Rosie`s Pavillon am See, Schmuck-e-Stücke, Schuhhaus Aug. Haug GmbH, Schuh-Oberscheid, Soho Lago, Sport Gruner, Stracke Souveniers, TeeGschwendner, Thomas Sabo, Ulla Popken, Vaude Store, VIU, Wajos, Weinmarkt an der Laube, Wellensteyn, Werdich-Schuhhaus, Wohn-Design Hasslinger, Zweirad Joos, Zwicker Herrenausstatter