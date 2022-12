Bei einem Überfall aus einer zehnköpfigen Gruppe heraus ist bereits am 27. November ein junger Mann in Petershausen verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt, zehn Tage nach dem Vorfall, Zeugen zu der Auseinandersetzung auf der Reichenaustraße.

Wie das Polizeipräsidium mitteilte, verfolgte die Gruppe an jenem Sonntag gegen 6 Uhr zwei 24 und 26 Jahre alte Männer von der Eni-Tankstelle in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Media-Marktes griffen schließlich vier bis sechs Männer aus der Gruppe den 26-Jährigen unvermittelt an und schlugen gemeinsam auf ihn ein.

Wer die Auseinandersetzung beobachtet oder weitere Hinweise auf die unbekannten Täter hat, kann sich beim Polizeirevier Konstanz melden. Die Telefonnummer lautet (07531) 995-0.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an die Herosé-Räuber, die in diesem Sommer eine Zeitlang ihr Unwesen auf der rechten Seerheinseite trieben. Fünf der mutmaßliche Täter sitzen in Untersuchungshaft. Ermittelt worden waren sieben.