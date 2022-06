Damit Händler einen verkaufsoffenen Sonntag ausrichten dürfen, braucht es einen Anlass, der von überregionaler Bedeutung ist. Kurz gesagt, dieser Anlass muss per se mehr Menschen ansprechen, als das Händlerereignis. Einst diente für den Verkaufssonntag im Frühjahr die Internationale Bodenseewoche als Magnet. Aber jetzt?

Das Sportevent wurde von vier auf zwei Tage verkürzt, die Veranstalter organisieren keinen maritimen Markt und auch kein Rahmenprogramm für Nichtsegler, welches sonst immer den Konstanzer Hafen belebte. Damit wäre eigentlich auch der Verkaufssonntag vom Tisch, wenn nicht die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) in die Bresche gesprungen wäre.

Dieses Mal reine Sportveranstaltung

„Die Vorbereitungszeit war zu kurz“, erklärt Christoph Baur, Veranstaltungsleiter der Bodenseewoche. Zu Jahresbeginn sei es schließlich nicht sicher gewesen, wie sich die Pandemie entwickle und ob eine derartige Veranstaltung überhaupt möglich werden könnte. Kurzfristig hat das ehrenamtliche Team die Regatten für den 11. und 12. Juni aufgegleist. Mehr sei in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen, so Baur, der etwa 100 Regatta-Teilnehmer erwartet.

Etwa 100 Teilnehmer werden zu den Regatten am Wochenende erwartet. | Bild: Aurelia Scherrer

Als reine Wassersportveranstaltung zieht die Bodenseewoche jedoch nicht genügend Publikum an, damit der Treffpunkt Konstanz gemeinsam mit der MTK die Erlaubnis für einen Verkaufssonntag bekommt. Die MTK hat dann die Organisation für einen maritimen Genussmarkt am Sonntag, 12. Juni, auf der Hafenstraße organisiert, um damit die Internationale Bodenseewoche anzureichern und gleichzeitig den überregional interessanten Anlass zu stiften. So können die Konstanzer Händler ihren Verkaufssonntag von 13 bis 18 Uhr starten.

Was wird am Sonntag geboten?

Am Ufer des Stadtgartens wird um 13 Uhr eine Wasserski-Show geboten. Neben den traditionellen Gratis-Stadtführungen ab 14.30 Uhr (Treffpunkt Kaiserbrunnen) sind an diesem Tag auch alle drei historischen Stadttürme geöffnet und um 14 Uhr gibt es eine Führung im Rosgartenmuseum. Auf dem Stephansplatz findet zudem von 12 bis 20 Uhr ein Altstadt-Flohmarkt statt und es gibt einige weitere Aktionen.