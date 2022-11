Kleine Ursache, große Wirkung: Die Stadtverwaltung hat ihre Zusage eingehalten, noch vor Jahresende den Auto-Durchgangsverkehr auf der Fahrradstraße zwischen Ebertplatz und Zähringerplatz abzublocken. Dazu bauten Mitarbeiter der Stadt am Freitag zwei provisorische Verkehrsinseln in der Petershauser Straße direkt vor der Schranke auf. Zudem brachten sie einen Poller an, der die Durchfahrt von Autos unmöglich macht.

Am Freitagmorgen bauten Mitarbeiter der Technischen Betriebe die beiden Vekehrsinseln auf, außerdem brachten sie eine entsprechende Fahrbahnmarkierung an. | Bild: Jörg-Peter Rau

Autofahrer müssen ab sofort, wenn sie vom Ebertplatz kommen, kurz vor der Schranke links in die Von-Emmich-Straße abbiegen und können nicht mehr zur Jahnstraße oder zum Kaufland weiterfahren. In der Gegenrichtung ist ab der Ecke Steinstraße die Durchfahrt von Autos bereits seit längerem verboten. Damit ist der Durchgangsverkehr auf der Fahrradstraße komplett blockiert.

Quelle: Stadt Konstanz, Google Earth, Südkurier-Grafik: Steller | Bild: Steller, Jessica

Konstanz Hätten Sie es gewusst? Das bedeutet das neue Schild an der Fahrradstraße zum Hörnle Das könnte Sie auch interessieren

Doch die Neuerung währte nicht lang: Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr steckte der neue Poller noch in seiner Verankerung und zwang Autofahrer, wie vom Schild verlangt tatsächlich auch links abzubiegen. Am Abend gegen 19 Uhr fehlte der Poller dann bereits wieder und war auch am Samstagmittag nicht wieder angebracht. Prompt fuhren hiesige wie auswärtige Autos im Minutentakt durch, auch eine Kontrolle der Linksabbiege-Pflicht fand nicht statt.

Tags darauf, am Samstag, war der Poller allerdings schon wieder weg, und viele Autofahrer hielten sich noch nicht an die neue Pflicht zum Linksabbiegen. | Bild: Jörg-Peter Rau

Dass in der Petershauser Straße mit einer einfachen Lösung die Durchfahrt für Autos vor Jahresende 2022 unterbunden wird, hatte die Stadtverwaltung mehrfach betont. Warum die volle Umsetzung des Plans am Freitag nur wenige Stunden lang Bestand hatte, blieb zunächst offen. Erstmals hatte die Verwaltung im Oktober 2014, vor mehr als acht Jahren also, angekündigt, mittels Pollern sicherzustellen, dass die Radler auf der neuen Fahrradstraße nicht durch Auto- und Lastwagen-Durchgangsverkehr gefährdet werden.