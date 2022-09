Konstanz vor 1 Stunde

Mehr Platz für Konstanzer Radler – Stadt legt jetzt bei drei wichtigen Projekten los

In der Woche ab dem 26. September beginnt die Umwandlung der Eichhornstraße in eine Fahrradstraße. Es folgen die Schützenstraße und die teilweise Neuregelung am Bahnübergang Petershauser Straße.