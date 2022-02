von der Lokalredaktion Konstanz

Jede Stadt hat ihre Mythen. In vielen steckt ein wahrer Kern, große Teile der Geschichte werden aber fehlerhaft weitergegeben. Wenn Sie auch eine solche Erzählung aus Konstanz oder Umgebung kennen, melden Sie sich gerne per Mail an konstanz.redaktion@suedkurier.de.

Wir finden dann für Sie heraus, ob sie wahr oder falsch ist. So wie bei den folgenden sechs Geschichten.

Der Trick im Zweiten Weltkrieg

Entging Konstanz im Zweiten Weltkrieg der Bombardierung, weil die Stadt die Lichter brennen ließ? | Bild: SK-Archiv | Stadtarchiv Friedrichshafen

In Konstanz erzählt man sich, dass die Stadt im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert wurde, weil die Stadt die Lichter brennen ließ – ebenso wie die benachbarte Schweiz. Die Bomberpiloten der Alliierten sollen deshalb gedacht haben, dass die Konzilstadt Teil des Nachbarlandes sei. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit!

Die angebliche Hörnle-Schenkung

Ist der Zugang zum Strandbad Hörnle kostenlos, weil das bei einer Schenkung an die Stadt verfügt wurde? | Bild: Stadtarchiv Konstanz [StadtA KN Z I fi 610.4]

Die Stadt Konstanz soll vor mehr als 100 Jahren das Hörnle-Grundstück durch die Schenkung einer Stiftung erhalten haben. Verbunden mit einer Auflage: Wenn ein Strandbad eingerichtet wird, dürfen keine Gebühren erhoben werden. Diese Geschichte kursiert in Konstanz – sie stimmt aber nicht. Was ist denn nun wahr?

Knochen unter dem Stephansplatz

Liegt unter dem Konstanzer Stephansplatz ein uralter Friedhof, auf dem schon Römer ihre letzte Ruhe fanden? | Bild: SK-Archiv | Marcel Jud

Der Stephansplatz hat eine lange Geschichte. Heutzutage parken dort Autos, an manchen Tagen flanieren Einkäufer zwischen Marktständen herum und im Sommer stoßen die Konstanzer beim Weinfest dort miteinander an. Doch unter dem Asphalt ruhen angeblich noch Knochen. Ist das mehr als nur ein Mythos?

Die Gerüchte um die Imperia

Hat die Imperia während der Zeit des Konstanzer Konzils den Geistlichen als Prostituierte die Köpfe verdreht? | Bild: SK-Archiv | Jürgen Rössler

Die Imperia im Konstanzer Hafen ist das prominenteste Wahrzeichen der Stadt. Über sie wird so manche Geschichte erzählt. Eine der Legenden lautet, dass sich das historische Vorbild für das Kunstwerk zu Zeiten des Konstanzer Konzils (1414-1418) eine bekannte Dirne am Bodensee war. Aber stimmt das wirklich?

Die Pesttoten von Konstanz

Wurden verstorbene Konstanzer während der Zeit der Pest in Gräbern auf Kreuzlinger Seite begraben? | Bild: SK-Archiv | Fricker, Ulrich

Auf der einen Seite der Grenze gestorben, auf der anderen beerdigt: Während der Zeit des Schwarzen Todes sollen Konstanzer Pesttote in Gräbern in der Schweiz bestattet worden sein – die Geschichte wird jedenfalls in der Konzilstadt so erzählt. Doch wie viel Wahrheit steckt hinter dieser Erzählung?

Das staatsrechtliche Kuriosum

Wächst im grenznahen Tägermoos wirklich deutsches Gemüse auf den Feldern in der Schweiz? | Bild: Archiv Tobias Engelsing

Schon über Generationen hinweg bewirtschaften deutsche Gemüsegärtner ein 150 Hektar großes Grünland auf Schweizer Hoheitsgebiet. Dieses deutsche Stück Schweiz wird von der Stadt Konstanz „regiert“. Akzeptieren die Eidgenossen das? Und wie kam es zu diesem staatsrechtlichen Kuriosum in der Grenzregion?