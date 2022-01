Konstanz/Kreuzlingen vor 1 Stunde

Stimmt‘s? Wurden verstorbene Konstanzer während der Pest-Pandemie in Gräbern auf Kreuzlinger Seite begraben?

Auf der einen Seite der Grenze gestorben, auf der anderen beerdigt: Während der Zeit des Schwarzen Todes sollen Konstanzer Pesttote in Gräbern in der Schweiz bestattet worden sein – so erzählt man sich in der Konzilstadt. Doch wie viel Wahrheit steckt in dieser Erzählung?