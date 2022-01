Konstanz vor 1 Stunde

Stimmt‘s? Liegt unter dem Konstanzer Stephansplatz ein uralter Friedhof, auf dem schon Römer ihre letzte Ruhe fanden?

Der Stephansplatz hat eine lange Geschichte. Heutzutage parken dort Autos, an manchen Tagen flanieren Einkäufer zwischen Marktständen herum und im Sommer stoßen die Konstanzer beim Weinfest dort miteinander an. Historiker Johannes Hof weiß aber: Schon die Römer und früheren Bürger der Stadt Konstanz haben an dieser Stelle ihre Angehörigen beerdigt.