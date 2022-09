September ist Oktoberfestzeit! Auch in den kommenden Wochen lockt das Deutsch-Schweizer Oktoberfest seine Gäste mit reichlich Kulinarik, gutem Bier und allerlei Aktivitäten auf das Festgelände. Doch direkt einen Steinwurf entfernt richten die Schweizer mit ihrem Oktoberfest Kreuzlingen ihre eigene Veranstaltung aus.

Was erwartet die Besucher auf beiden Seiten der Deutsch-Schweizer Grenze? Und was kostet der Spaß eigentlich? Der SÜDKURIER hat sich beide Events genauer angesehen.

Konstanz/Kreuzlingen Keinen Bock auf Malle? Gut, denn die Mallorca-Stars treffen sich sowieso am Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Wann und wo wird gefeiert?

Das Oktoberfest in Konstanz beginnt am Freitag, 16. September. Gefeiert wird bis einschließlich Montag, 3. Oktober, auf dem Areal Klein-Venedig – direkt an der Konstanzer Kunstgrenze zur Schweiz. Geöffnet ist dabei die Paulaner Festhalle am Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 23.30 Uhr, am Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Am Montag und Dienstag ist Ruhetag; eine Ausnahme bildet Montag, der 3. Oktober. Außerdem befindet sich auf dem Gelände der Ruppaner Biergarten, der werktags um 14 Uhr und am Wochenende um 11 Uhr öffnet. Er schließt jeweils gleichzeitig wie das Festzelt.

Das Schweizer Pendant feierte seine Eröffnung bereits am Freitag, 9. September, mit Schlagerstar Mickie Krause in der Bodensee-Arena. Doch auch an diesem Wochenende soll es dort am Freitag, 16. September, und Samstag, 17. September, nochmal rund gehen. Gefeiert wird an diesen Tagen von 17.30 bis 23.30 Uhr (After-Wiesn bis 2 Uhr).

(Archivbild) Das gesellige Beisammensein, wie auf deinem Foto aus dem Herbst 2019, haben in den vergangenen Jahren viele vermisst. | Bild: Hanser, Oliver | SK-Archiv

Wie viel kostet eine Maß?

Die vermutlich wichtigste Frage vieler Besucher: Was kosten die Getränke – allen voran die Maß Bier? Beginnen wir mit dem Gestensaft auf der deutschen Seite: Hier kostet die Maß, beziehungsweise die entsprechende Bierwertmarke, 12 Euro. Diese können in beliebiger Anzahl im Vorfeld über die Homepage www.oktoberfest-konstanz.com reserviert werden. Es wird außerdem ein Bedienungsgeld von 80 Cent fällig, was direkt an den Mitarbeiter gegeben werden muss. Sprich: Für den Liter Bier wird in Konstanz ein Preis von 12,80 Euro fällig.

Bei den Eidgenossen muss man für dieselbe Menge Bier 13 Schweizer Franken entrichten. Nach aktuellem Wechselkurs (Stand: 15. September) entspricht das 13,53 Euro, also 73 Cent mehr, als in Konstanz.

Konstanz „Layla“ ist in aller Munde, aber darf das Lied auf dem Konstanzer Oktoberfest gespielt werden? Das könnte Sie auch interessieren

Und was kostet der Eintritt?

Bei beiden Oktoberfesten gibt es die unterschiedliche Preise, die je nach Gruppengröße oder Sitzplatz variieren können. Eine Übersicht über die Ticketpreise in Kreuzlingen bietet die Homepage www.oktoberfest-kreuzlingen.ch/tickets. Das normale Einzelticket kostet dabei 28 Schweizer Franken, darin ist das Zugangsbändchen und eine Maß Bier enthalten. Es gibt auch eine Abendkasse vor Ort, dabei ist ein Sitzplatz nicht garantiert. Der Veranstalter empfiehlt deshalb einen Ticketkauf vorab online.

Der einzelne Fest-Pin in Konstanz kostet an der Abendkasse einmalig 6 Euro. Auf der Homepage weist der Veranstalter darauf hin, dass mit dem Anstecker auch ohne Vorreservierung der Zutritt zu unserem Festzelt möglich sei. Weiter heißt es: „Mit dem Fest-PIN haben Sie an allen Veranstaltungstagen die Möglichkeit in der Paulaner Festhalle mitzufeiern. Allerdings besteht weder eine Einlass- noch eine Sitzplatzgarantie.“ Auch auf deutscher Seite gibt es unterschiedlichste Ticketpreise, Specials und Kombiaktionen. Diese sind hier zu finden. Beispielsweise erhalten Besucher für 23 Euro den Eintritt, eine Maß und einen anrechenbaren Speisegutschein im Wert von 5 Euro.

Fassanstich im Jahr 2019 mit (von links) Moderator Reiner Jäckle, Markus Kuhl (Fürstenberg), Thomas Niederberger (Stadtpräsident Kreuzlingen) , Miss Oktoberfest Nelly Witt , Mister Oktoberfest Manuel Gächter, Landrat Zeno Danner, OB Uli Burchardt, Ex-Landrat Frank Hämmerle, Festwirt Hans Fetscher. Bild: Oliver Hanser | Bild: Hanser, Oliver | SK-Archiv

Was ist im Festzelt geboten?

Das Deutsch-Schweizer Oktoberfest in Konstanz wartet in der Paulaner Festhalle mit einem bewährten Programm auf: Eröffnet wird das Event am Freitag, 16. September, unter anderem mit der Froschenkapelle aus Radolfzell, am Samstag heizen die Münchner G‘schichten ein und am Sonntag sorgt Chris Metzger für Stimmung bei der Mittag‘s Wies‘n. Weitere bekannte Stimmungsgaranten sind in den kommenden Festwochen Beatrice Egli, Papis Pumpels, Fäaschtbänkler und die Holzhauer. Das vollständige Programm finden Interessierte hier.

In der Schweiz sorgen am Freitag, 16. September, der Ballermann-Star Mia Julia und die Showband 7 Promille für Stimmung im Festzelt. Am Samstag, 17. September, kommen Peter Wackel und die Band Lollies nach Kreuzlingen zum Oktoberfest.

Das ist verboten Der Schweizer Veranstalter weist daraufhin, dass das Mitbringen von Glas, Dosen, Plastikkanistern, pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln sowie Waffen generell untersagt ist. Über andere mitgebrachte Gegenstände entscheide das Sicherheitspersonal. Am Einlass findet eine Sicherheits- sowie Personenkontrolle statt. Dabei werden beispielsweise Ausweis, Alter und Taschen kontrolliert. Auch auf der deutschen Seite sorgt Personal für die Sicherheit der Besucher.

Wie komme ich zum Fest?

Zuallererst: Freunde des gepflegten Bierkonsums und auch allen anderen empfiehlt der Schweizer Veranstalter die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bushaltestelle, der Bahnhof Kreuzlingen und der Hafen liegen in näherer Umgebung der Bodensee-Arena, deren genaue Adresse Seestraße 11B in 8280 Kreuzlingen lautet.

Für Konstanzer Gäste empfiehlt sich natürlich ein Spaziergang über die Grenze. Wer doch mit dem Auto kommt, kann bequem auf dem Parkplatz der Arena sein Auto abstellen. Allen anderen empfiehlt sich die Anreise mit dem Bus vom Kreuzlinger Hauptbahnhof mit der Buslinie 901 Richtung Besmer oder vom Bärenplatz 902 in Richtung Seepark/Schwimmbad.

Konstanz Vergangenes Jahr gab‘s Randale – und in diesem Sommer? Das hat sich auf Klein Venedig verändert Das könnte Sie auch interessieren

Auch der deutsche Veranstalter empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Areal Klein-Venedig befindet sich ungefähr fünf Gehminuten vom Bahnhof Konstanz, der zentralen Bushaltestelle und vom Hafen. Andernfalls können Konstanzer mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Festgelände gelangen. Wer doch mit dem Auto kommen möchte, kann auf dem Parkplatz Hafenstraße oder im Parkhaus des Lago-Einkaufszentrums parken. Das Festgelände selbst verfügt über keine eigenen Parkplätze.