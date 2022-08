Ein betrunkener Radler hat am Sonntagmorgen eine Fußgängerin auf der Schottenstraße angefahren und verletzt, das berichtet die Polizei Konstanz in einer Pressemitteilung. Demnach fuhr ein 43 Jahre alter Mann mit einem Fahrrad in Richtung Fahrradbrücke. Eine 23-jährige Fußgängerin sei in einer Gruppe von Fußgängern ebenfalls in Richtung Radbrücke unterwegs gewesen.

Der alkoholisierte Mann wich der Fußgängergruppe nicht rechtzeitig aus und fuhr der jungen Frau deshalb von hinten in die Beine. Diese erlitt dabei Verletzungen. Notarzt und Rettungssanitäter behandelten die Verletzungen der Frau vor Ort. Die Polizei führte bei dem Radfahrer einen Alkoholtest durch, welcher einen Wert von 2,7 Promille ergab.

Der 43-Jährige musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn läuft nun eine Strafanzeige wegen des von ihm verursachten Unfalls unter Alkoholeinfluss.