Abgelenkt und falsch gelenkt: Ein Radfahrer, der während der Fahrt telefonierte, ist am Montagabend, 15. August, gegen 20.30 Uhr auf der Conrad-Gröber-Straße gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, bog der Mann von der Seestraße kommend in Richtung Petershausen ab. Dabei kollidierte er im Bereich der Kurve mit einem grauen VW Passat, der am Fahrbahnrand stand, und stürzte. Der Unbekannte, der neben dem Telefon auch Kopfhörer trug, stand wieder auf und setzte seinen Weg fort. Um eine Regulierung des Schadens an dem VW habe er sich nicht gekümmert.

Dieser Schaden beträgt nach Schätzung der Polizei mehrere tausend Euro. Zu dem flüchtigen Radfahrer, der mit einem Trekkingrad unterwegs war, gibt es folgende Personenbeschreibung: etwa 30 Jahre alt, braune Haare, bekleidet mit einer kurzen Sporthose, Sneakers und einer Kappe. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (07531) 995-0 beim Polizeirevier Konstanz melden.