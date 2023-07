Es ist eines der beliebtesten Feste in der Region. Elf Reichenauer Vereine laden am ersten Augustwochenende zu ihrem Wein- und Fischerfest im Yachthafen-Areal ein. Eröffnet wird das Fest am Freitag, 4. August, um 18.30 Uhr durch die Bodensee-Weinprinzessin Ellin-Sophie Arnold, Bürgermeister Wolfgang Zoll und die neue Hauptorganisatorin Victoria Dietenberger, umrahmt von den Klängen des Fanfarenzugs (FZ) Reichenau. Die Stände öffnen aber bereits um 17 Uhr.

Und bis Sonntag, 6. August, um 23 Uhr, gebe es dann wieder viele Weine von der Insel und aus der Region, ein umfangreiches Speisenangebot und Unterhaltungsmusik, so Dietenberger und Karl Wehrle, der bisherige Cheforganisator. Die Kosten seien zwar im Vergleich zu 2022 allgemein gestiegen, aber: „Wir haben versucht, die Preise zu halten“, so Wehrle. Und Dietenberger fügt an, die günstigsten Weine gebe es weiterhin für 13 Euro pro Flasche.

Sie machen es möglich Elf Vereine veranstalten gemeinsam das Reichenauer Wein- und Fischerfest. Diese sind die Bürgermusik, der Fanfarenzug, der Fischereiverein Untersee und Rhein, die Jollensegler, der Männergesangverein Badenia, der Narrenverein Grundel, der Radfahrverein Georgia, der Sportverein, der Windsurf-Club, der Yacht-Club und aus der Waldsiedlung der Narrenverein Pfaffenmooser. Sie bilden zusammen ein Weinfest-Komitee, die Geschäftsstelle ist in der Tourist-Information. Zudem bietet die Trachtengruppe Süßigkeiten an. Organisator Karl Wehrle betont: „Wir haben keine kommerziellen Anbieter.“

Reichenauer Vereine laden Anfang August wieder zum Wein- und Fischerfest ein (von links): Karl Wehrle, Julius Nechwatal vom Sportverein, Peter Meister vom Männergesangverein, die neue Hauptorganisatorin Victoria Dietenberger, Thomas Baumgartner und Selina Blum vom Radfahrverein, Christoph Blum vom FZ, Meinrad Wehrle von den Grundel und Michael Bandel vom Windsurf-Club. | Bild: Zoch, Thomas

Wann beginnen und enden die Festtage? Die Uhrzeiten seien wie in den Vorjahren, so Wehrle, am Freitag von 17 bis 1 Uhr, am Samstag von 12 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 23 Uhr. Am Sonntag findet um 11 Uhr die offizielle Verabschiedung des Organisators Wehrle statt, der den Job 26 Jahre gemacht hat. Dies machen der Bürgermeister, die Vereine und Dietenberger. Zudem kommt die Badische Weinprinzessin Katharina Bruder über den Mittag zu einem Rundgang vorbei.

Besucher aus anderen Orten können dann mit dem Seehas kommen und beim Bahnhof Reichenau in den Bus umsteigen. Einen Sonderbus ab Bahnhof Konstanz gebe es nicht mehr, so Wehrle. Hier habe es das Problem gegeben, dass der Bus oft schon nach ein paar Stationen voll gewesen sei und dann Leute an weiteren Haltestellen stehen gelassen habe.

Was ist neu im Weinsortiment des Fests? Es gebe verschiedene neue Weinsorten erstmals beim Fest, so Dietenberger. Vom Winzerverein Reichenau sei dies der Weißburgunder, vom jungen Reichenauer Winzer Julian Moser der Rosé und Calardis-Blanc, gleich vier neue Weine vom Winzerverein Meersburg, nämlich Weißburgunder, zwei weiße Cuvées und ein Secco sowie eine Weißwein-Cuvée aus Nonnenhorn. Zu letzterem meint Wehrle: „Wir möchten auch mal einen Wein anbieten aus einer ganz anderen Ecke des Bodensees.“

Der Rosé von der Reichenau war bisher einer der beliebtesten Weine beim Wein- und Fischerfest. | Bild: Zoch, Thomas

Der Rotwein Augia Felix ist mit 20 Euro pro Flasche einer der teuersten Weine beim Fest. | Bild: Zoch, Thomas

Und was kosten die Weine eigentlich? Die Preisspanne reiche von 13 bis 20 Euro für die 0,75-Liter-Flasche, so Dietenberger. Am günstigsten seien die Insel-Klassiker Müller-Thurgau und Gutedel, am teuersten der Rotwein Augia Felix von der Reichenau sowie vom Weingut Alexander Laible aus Baden der Riesling und der Weißburgunder. Im 0,1-Liter-Glas kosten alle Weine einheitlich 3,50 Euro wie im Vorjahr, so Dietenberger. Wobei Wehrle anmerkt: „Es ist theoretisch 0,1, aber wir schenken auf der Reichenau eher großzügig ein.“ Die Weinpreise sind an allen Ständen gleich.

